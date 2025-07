Prefeitura conclui obras de revitalização em túnel do Jd. Maitê

A Prefeitura de Suzano concluiu as obras que garantiram a revitalização do túnel do Jardim Maitê, que liga a Estrada do Areião à rua Regino Alves de Almeida, no Jardim Luela. O acesso ficou interditado para motoristas entre quarta e sexta-feira da semana passada (16 e 18/07) para receber serviços de drenagem, pintura, iluminação e limpeza, além da operação “Tapa-Buraco”.

As melhorias se justificam pela importância da via, que evita o acesso à rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) para quem precisa contornar a linha férrea da MRS Logística. A ação é parte do cronograma contínuo de manutenção promovido pela pasta e busca garantir mais segurança e conforto para motoristas, pedestres e ciclistas que utilizam a passagem diariamente.

Além das obras no túnel, a praça localizada no cruzamento da rua Regino Alves de Almeida com a estrada do Areião também recebeu serviços de pintura e zeladoria. A área de convivência passou por cuidados para valorização do espaço urbano e melhoria da qualidade de vida dos moradores da região.

Vale ressaltar que durante todos os dias de intervenções, agentes municipais estiveram acompanhando as movimentações no trecho para garantir o apoio necessário ao tráfego nas imediações, com as sinalizações devidas e as orientações aos motoristas.

Os serviços, além de atenderem ao cronograma de ações referentes à manutenção e à conservação da cidade, também foram executados com o objetivo de evitar acúmulo de água nos períodos de chuva e de reforçar a segurança com as novas lâmpadas que foram instaladas no túnel.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou o avanço proporcionado pelas obras neste trecho. “Além de garantir um aspecto mais agradável a todos que circulam por ali, com os serviços de iluminação e limpeza, promovemos obras estruturais que irão melhorar a absorção das águas da chuva e os deslocamentos entre os bairros”, ressaltou o titular da pasta.