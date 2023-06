Prefeitura conclui recapeamento da Rua Takero Kurotsu

A Prefeitura de Suzano finalizou na última segunda-feira (26/06) o recapeamento da rua Takero Kurotsu, no bairro Jardim Casa Branca.

A vistoria foi realizada pelo secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e pelos vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; e Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde. Até o fim da primeira quinzena de julho serão concluídas as intervenções programadas para o local, que receberá zeladoria completa e instalação de placas de sinalização.

O serviço foi realizado em uma extensão de um quilômetro pela empresa SM Comércio e Serviço Ltda. por meio de um investimento de R$ 336.146,09, sendo R$ 238.856,00 a partir de emenda do deputado federal Nilto Tatto e R$ 97.146,09 de contrapartida da prefeitura.

A via localizada entre as ruas Manoel Alabarce Lopes e Israel Ramos da Silva recebeu manutenção do solo e passou por reparos nas guias e sarjetas.

Para preservar as boas condições de segurança e de tráfego, também foram proporcionadas melhorias na iluminação pública da rua.

Oliveira pontuou que esse conjunto de intervenções promoverá melhorias diversas para a população. “Garantimos novas condições de mobilidade, deixamos o local mais seguro e ainda proporcionamos a infraestrutura necessária para que esse espaço possa receber eventos. Entendemos a necessidade desses serviços e concluímos com muito êxito. Agradeço o apoio da Câmara de Vereadores e do deputado federal Nilto Tatto, que nos ajudou com a emenda”, declarou o secretário.