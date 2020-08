Prefeitura de Arujá abre sindicância para apurar ligação de administração com crime organizado Cidade foi parar no Fantástico na noite do último domingo, 16, por possível associação com facção criminosa

Por Daniel Marques - de Arujá 17 AGO 2020 - 15h56

Organização criminosa teria tomado posse de entidades de Arujá e incluído membros para administrar e cuidar de setores importantes delas Foto: Divulgação A Prefeitura de Arujá abriu uma sindicância para analisar contratos e processos administrativos, a fim de encontrar irregularidades dentro da municipalidade. A ação é resultado da Operação Soldi Sporchi, que está sendo realizada pela Polícia Civil de Guarulhos. O vice-prefeito, Marcio José de Oliveira (PRB), chegou a ser preso no fim de julho, durante ação da operação. A investigação da polícia apura desvios de dinheiro da Secretaria de Saúde da cidade, em uma possível ligação com uma facção criminosa. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o acordo com o vice-prefeito teria sido feito na campanha eleitoral de 2016, com a promessa de que a facção tivesse controle sobre serviços de saúde e coleta de lixo na Prefeitura. A organização criminosa teria tomado posse de entidades de Arujá e incluído membros para administrar e cuidar de setores importantes delas. Além disso, a facção fraudava licitações, desviava medicamentos para serem misturados à cocaína comercializada pelo grupo, fraudava licitações e até ameaçava empresas concorrentes em processos licitatórios. O Fantástico, da Rede Globo de televisão, exibiu reportagem na noite do último domingo (16), com detalhes sobre o caso. Em nota, a Prefeitura informou que está acompanhando a operação pela mídia. Também lamentou o ocorrido e diz que está colaborando com as investigações. Disse também ser vítima do ocorrido e que preza pela regularidade de contratos de licitação. “A Prefeitura ressalta que já entregou diversos documentos à polícia, entre eles contratos, para contribuir na elucidação dos fatos investigados. A administração reitera que não foi notificada pela justiça e que é vítima das irregularidades apontadas pela polícia em entrevistas aos meios de comunicação”, informou a administração arujaense.

