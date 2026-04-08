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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Cidades

Prefeitura de Arujá lança novo site com recursos de acessibilidade e serviços integrados ao cidadão

Reformulação marca um novo momento da comunicação pública, com layout mais moderno, dinâmico e acessível

08 abril 2026 - 15h09Por De Arujá
Prefeitura de Arujá lança novo site com recursos de acessibilidade e serviços integrados ao cidadãoPrefeitura de Arujá lança novo site com recursos de acessibilidade e serviços integrados ao cidadão - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Arujá colocou no ar, nesta terça-feira (7), o novo site institucional do município. A reformulação marca um novo momento da comunicação pública, com layout mais moderno, dinâmico e acessível. O objetivo é ampliar a conectividade com o cidadão e facilitar o acesso aos serviços municipais.

Entre as principais novidades está a inclusão de ferramentas de acessibilidade, como o tradutor em Libras, além da possibilidade de ajuste no tamanho das letras, contraste e cores da página. O novo portal também conta com imagens aéreas da cidade e uma organização mais intuitiva das informações, permitindo navegação mais simples e rápida.

O site também apresenta a lista atualizada dos secretários municipais com fotos e acesso à cada pasta. Outro destaque é o serviço de chat, Lincoln, que amplia o atendimento digital e orienta o usuário na busca por serviços e informações. 

De forma mais clara e acessível, os munícipes podem consultar uma série de serviços digitais, como emissão da carteira da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), acesso ao Portal da Transparência com dados públicos, consulta de processos administrativos, Diário Oficial, serviços ao cidadão e serviços voltados para empresas.

O portal também disponibiliza abas específicas para programas e iniciativas do município, como cursos, Arujá Emprega, Vale Reciclar, Viva Esporte, Regularize sua Posse e Conselhos Municipais. Além disso, foram reorganizadas páginas da Vigilância Sanitária, serviços de saúde, projetos e programas sociais e acompanhamento de obras.

Entre outras funcionalidades, o site oferece acesso à Nota Fiscal Eletrônica, Centro de Atendimento ao Turista, Projeto Web, IPTU 2026, site da Educação, área do contribuinte e cadastramento de pessoas desaparecidas, centralizando em um único ambiente digital os principais serviços da administração municipal.

Em sua fala, o secretário de Comunicação, Jucélio Salvador, destacou que o novo portal foi desenvolvido com foco na experiência do usuário e na ampliação da transparência.

“O objetivo da equipe de tecnologia da Prefeitura foi criar uma ferramenta moderna, acessível e ainda mais funcional. A população encontra os serviços com mais rapidez, tem recursos de acessibilidade, atendimento digital e uma navegação mais intuitiva. É um avanço importante na forma como a Prefeitura se comunica com a população”, afirmou.

Por fim, o prefeito Luis Camargo ressaltou que a iniciativa fortalece a transparência e aproxima a administração municipal dos moradores. “Estamos investindo em tecnologia para facilitar a vida do cidadão. O novo site conta com serviços, amplia a acessibilidade e garante mais transparência das ações da Prefeitura”, completou.

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