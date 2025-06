Prefeitura de Ferraz abre inscrições para gratuidade no transporte público de universitários

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, inicia amanhã, 1º de julho, as inscrições para o Unilivre 2025 – Segundo Semestre, programa que garante gratuidade no transporte público municipal para estudantes universitários. O benefício é regulamentado pelas Leis nº 3.448/2022 e 3.450/2022, além do Decreto nº 6.547/2022.

O período de inscrição e recadastro vai de 1º a 20 de julho, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura (https://ferrazdevasconcelos.sp.gov.br). O objetivo do programa é assegurar acesso ao transporte público municipal para os estudantes de ensino superior residentes em Ferraz.

Para participar do programa, os estudantes devem atender aos seguintes requisitos: residir no município de Ferraz de Vasconcelos, estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico), estar matriculado regularmente e com frequência efetiva em instituição de ensino superior, seja pública ou privada, e residir ou trabalhar a, no mínimo, 1,5 km da instituição de ensino ou ponto de interligação com transporte público.

Além disso, é necessário apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição: RG e CPF; declaração de matrícula presencial do semestre, com local e horário das aulas; grade horária atualizada (declaração de aulas presenciais); calendário letivo do semestre; comprovante de endereço (em nome do estudante ou dos pais/responsáveis), com até três meses de vencimento; e declaração de distância mínima de 1,5 km da instituição de ensino ou ponto de conexão com transporte público.

O Unilivre é uma política pública de mobilidade e inclusão social, no intuito de garantir a permanência dos estudantes no ensino superior.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana pelo número 4674-4000 (de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas).