Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos lança 6ª edição do Projeto Tampinha Premiada

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos lançou, nesta quarta-feira (8), a 6ª edição do Projeto Tampinha Premiada, uma das principais iniciativas de educação ambiental do município. O evento, realizado na Escola Técnica Estadual (ETEC), no Jardim São João, reuniu autoridades, educadores e estudantes para marcar o início de mais um ciclo da ação.



A programação contou com uma apresentação cultural dos alunos da Escola Municipal de Educação Básica Sylvia da Silveira de Martini. A turma do Pré II, sob direção de Claudia de Paula Borges Canda e orientação da professora Fernanda Fenich, apresentou a música “Junta, Junta, Juntou Tampinhas”, paródia da canção “Vira Vira Virou”, reforçando de forma lúdica a importância da reciclagem e da participação coletiva.



Criado em 2021, o projeto é desenvolvido de forma integrada pelas Secretarias de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Educação e Desenvolvimento Econômico e Agricultura, e tem como objetivo promover a conscientização sobre o descarte correto de resíduos, aliando educação ambiental ao engajamento da comunidade escolar.



Os resultados demonstram a evolução da iniciativa. De 300 quilos arrecadados na primeira edição, o volume saltou para 7,73 toneladas em 2025, um crescimento superior a 2.400%. Para 2026, a meta é atingir 11 toneladas de tampinhas recicladas.



Segundo o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, Claudio Roberto Squizato, o projeto gera impactos que vão além da sustentabilidade. “A ação contribui para a redução do plástico no meio ambiente, fortalece a educação ambiental e ainda apoia a causa animal”, destacou.



Realizado nas escolas da rede municipal, o Tampinha Premiada mobiliza alunos, professores e familiares. Neste ano, 28 unidades de ensino participam da ação, ampliando o alcance da iniciativa.



As tampinhas arrecadadas são destinadas à Secretaria de Meio Ambiente, responsável pela comercialização do material. Os recursos obtidos são revertidos ao Projeto Fome do Cão, que garante alimentação para animais em situação de rua e auxilia protetores independentes.