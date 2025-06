Prefeitura de Ferraz entrega escrituras no bairro Jardim das Flores

No último sábado, 31 de maio, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, realizou a entrega de 289 escrituras aos moradores do Jardim das Flores.

Desde 2021, já foram entregues 6.500 títulos por meio de Regularização Fundiária promovida pela municipalidade, trazendo qualidade de vida e sanando uma espera de décadas pela escritura em mãos.

Na ocasião, a chefe do Executivo, Priscila Gambale, esteve presente no evento e fez questão de deixar uma mensagem para cada morador presente. “A espera acabou. Lutamos bastante para que esse dia chegasse a todos vocês, a exemplo de mais de 6 mil famílias ferrazenses que já receberam a sua escritura. A Regularização Fundiária é uma realidade em nossa cidade”, disse Gambale.

Também estiveram presentes os secretários Carlos Alexandre, Jackson dos Santos, e Marcos Rogério, de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Governo, e Assistência Social, respectivamente.

Prestigiando a cerimônia de entrega, compareceram ao local o deputado estadual Jorge do Carmo (PT) e os vereadores Hodirlei Martins (o Mineiro), Alexandro Silva (o Teteco), Ananias Coelho (o Neto do Cambiri), Anderson dos Santos (o Anderson do Depósito), Eliel de Souza (o Eliel Fox) e Selma Francisca (a Professora Selma).