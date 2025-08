Ferraz lança curso de Libras para funcionários da rede municipal

Para promover mais inclusão e acesso à comunicação das pessoas com deficiência auditiva na rede municipal, a Secretaria de Educação está realizando o curso de formação básica em Língua Brasileira de Sinais (Libras), para funcionários da rede municipal e familiares de pessoas surdas.

A formação se iniciou no último sábado (02), com uma aula inaugural na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professora Primorosa Jorge do Nascimento, na vila Santo Antônio, e contou com entrega de kits aos alunos preparados pela equipe docente da Secretaria de Educação.

As aulas estão sendo ministradas pelo professor Maurino Pereira e contam com atividades lúdicas e interativas, para ajudar no desenvolvimento e fixação do conteúdo de cada aluno.

A supervisora da Educação Especial, Valdirene Baptista, relatou a importância desta formação na rotina escolar. “O dia a dia escolar é muito rotativo, por isso é importante que todos os funcionários da rede, sejam professores, merendeiras ou auxiliares de limpeza, saibam se comunicar e entender os nossos alunos com algum tipo de deficiência auditiva”, pontuou a supervisora.

Duas turmas realizam a formação todos os sábados, a primeira das 8h às 10h e a segunda das 10h às 12h. As aulas irão até 13 de dezembro.