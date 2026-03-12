Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 11/03/2026
Cidades

Prefeitura de Ferraz promove evento em alusão ao Mês da Mulher na Estação Cidadania e Cultura

Atividade realizada na manhã desta quinta-feira (12) reuniu conselhos municipais, órgãos da administração e a comunidade em programação cultural, orientações e diálogo sobre direitos das mulheres

12 março 2026

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, na manhã desta quinta-feira (12), um evento especial em alusão ao Mês da Mulher na Estação Cidadania e Cultura, localizada na Rua Francisco Sperandio, 700, na Cidade Kemel. A programação reuniu representantes do poder público, conselhos municipais e moradores em uma série de atividades voltadas à valorização, ao fortalecimento e à promoção dos direitos das mulheres no município.


Esta iniciativa foi organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR), a Casa da Mulher Paulista Ferrazense, a Coordenadoria da Mulher e as secretarias de Assistência Social e de Cultura e Turismo, responsável por sediar o encontro no espaço cultural.


Ao longo da manhã, o público participou de apresentações de dança, recebeu brindes e teve acesso a orientações informativas sobre políticas públicas e direitos das mulheres. A programação buscou promover um ambiente de acolhimento, integração e conscientização, reforçando a importância do acesso à informação e do fortalecimento das políticas de proteção e garantia de direitos.


Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Antonia Cristina Silva dos Santos, ações como esta são fundamentais para ampliar o diálogo e fortalecer a participação feminina nas políticas públicas do município. “O Mês da Mulher é um momento importante de reflexão, mas também de mobilização. Precisamos reforçar diariamente a importância do respeito, da igualdade e da garantia de direitos para todas as mulheres”, destacou.


A ação integra a agenda de atividades promovidas pela Prefeitura durante o Mês da Mulher, período dedicado à reflexão sobre as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, além do incentivo a iniciativas que ampliem a conscientização e o acesso a direitos.

