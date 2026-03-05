Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 04/03/2026
Mês das Mulheres

Prefeitura de Guararema abre inscrições para nova edição do Encontro Mulheres Empreendedoras

Evento será realizado em 25 de março e contará com palestra sobre liderança feminina

05 março 2026 - 16h09Por De Guararema

A Prefeitura de Guararema está com inscrições abertas para uma nova edição do Encontro Mulheres Empreendedoras, que será realizado no próximo dia 25 de março, das 18h30 às 22 horas, no Restaurante O Freguês, localizado na rua Iole Gasparini, nº 607, no bairro Freguesia da Escada.

Promovido pela Administração Municipal via Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, o encontro tem como objetivo fortalecer a presença feminina no empreendedorismo local, criando oportunidades de networking, troca de experiências e estímulo à liderança.

Haverá palestra com o tema “Ser Mulher e os desafios de liderar”. Além disso, o evento contará com apoio de parceiros locais e integra as ações voltadas ao incentivo ao empreendedorismo feminino no município.

As vagas são limitadas e as interessadas devem se inscrever previamente pelo link https://forms.gle/AYcxDv6o3MUgvKBu5. A entrada é solidária, com a doação de itens para a campanha “Fluxo do Bem” do Fundo Social de Solidariedade de Guararema, que arrecada absorventes íntimos para repasse às mulheres em situação de vulnerabilidade.

