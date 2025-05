Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia operação e drones para combater o Aedes aegypti

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, realiza nesta sexta-feira (16/5), às 11 horas, o início da operação de drones para o tratamento químico de grandes reservatórios de água e locais de difícil acesso no combate ao Aedes aegypti. O trabalho começará na Vila Suíssa, na esquina das ruas Pedro Genovês com José Veríssimo.

O trabalho inicial será acompanhado pela prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis, além dos profissionais e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. “Será realizada uma ação inovadora no município para impulsionar o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti no período de baixas temperaturas, prevenindo grandes infestações no futuro”, explica a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi.

O objetivo é promover o controle de larvas do mosquito Aedes aegypti. A iniciativa busca reduzir os níveis de infestação, com foco nas áreas com maior incidência de casos de dengue, zika e chikungunya. “O uso de drones permite a aplicação precisa de larvicidas em regiões extensas e perigosas, agilizando o processo e garantindo maior eficácia no combate ao mosquito”, explica o diretor do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Jefferson Renan de Araújo Leite.

A ação reforça o compromisso com a saúde pública e a proteção da população e será levada para outros pontos da cidade, como Mogi Moderno, Vila Cintra e Vila Oliveira. Os trabalhos de controle do mosquito são realizados o ano inteiro em Mogi das Cruzes, inclusive no período de inverno, visando a diminuição de casos no período de calor.

Outras ações - A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a entrega de repelentes para gestantes em acompanhamento pré-natal em Mogi das Cruzes. Há, ainda, os brigadistas, que são servidores ou colaboradores que atuam nos cerca de 500 prédios municipais, administrados de forma direta ou indireta, para manter uma rotina de cuidados necessários para evitar a dengue.

Até o momento, Mogi das Cruzes registrou 182 casos positivos de dengue e nenhum óbito neste ano. A vacinação prossegue dentro da rotina e é destinada para crianças e adolescentes de 10 e 14 anos. Está disponível em qualquer Postos de Saúde ou unidade do Programa Saúde da Família de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, ou até as 18h30 nas unidades que mantém horário estendido.