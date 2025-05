Prefeitura de Mogi das Cruzes promove Mutirão de Psicologia para zerar fila de espera

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo um Mutirão de Psicologia para acabar com a fila de espera para a primeira avaliação. Cerca de 3,5 mil pessoas aguardam pela triagem inicial - eram 5,7 mil no início deste ano.

As pessoas em espera estão sendo contatadas pela equipe do SIS 160 e encaminhadas para consultas de avaliação no Caps AD, que fica na Vila São Francisco. O paciente convocado deve comparecer ou, caso não seja possível, informar imediatamente para que a vaga seja liberada para outra pessoa interessada.

“É uma importante ação para otimização e qualificação da fila da psicologia, por isso pedimos aos pacientes convocados que não faltem ou informem, caso não possam comparecer, para que a vaga seja liberada para outra pessoa em espera”, explica a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi.

O Mutirão de Psicologia está sendo viabilizado por meio de duas importantes ações. A primeira foi a contratação de três profissionais, realizada via contrato de gestão, para atendimentos de triagem e classificação de risco. Nesta etapa, devem ser atendidas cerca de 2,3 mil pessoas nos próximos dois meses.

A segunda ação foi a formalização de uma parceria com o Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento da Saúde (ICDS) que, desde esta segunda-feira (12/05), oferta teleatendimento em Psicologia para a população mogiana. Serão 300 atendimentos por mês.

“A teleconsulta é uma modalidade de atendimento realizado através de tecnologia virtual, desde computador, tablet, smartphone ou celular, reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, e que facilita o acesso ao atendimento evitando grandes deslocamentos”, explica a coordenadora da RAPS – Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, Juliana Falchete.