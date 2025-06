Prefeitura de Mogi das Cruzes reforça Operação Inverno nas ruas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para São Paulo, entre outros estados, em razão das baixas temperaturas. De acordo com o Instituto, a previsão é de um declínio maior do que 5º C, com risco à saúde, com abrangência para quase 2 mil municípios.

Diante do alerta, a Prefeitura de Mogi das Cruzes intensificou a Operação Inverno nas ruas, garantindo vagas em abrigos e abordagem às pessoas em situação de rua. A ação é realizada no período noturno, por agentes sociais, garantindo o acolhimento e atendimento necessário a estas pessoas. A população também pode acionar a equipe responsável pelo WhatsApp (11) 99827-0909 - Centro de Abordagem Social.

Desde o início do mês, a Prefeitura de Mogi realiza a Operação Inverno 2025, com abordagem às pessoas em situação de rua e ampliação das vagas em abrigos.

Durante todo o ano, o município conta com seis unidades de acolhimento para este público, que reúnem 158 vagas. Agora, com a Operação Inverno, 36 vagas foram adicionadas, garantindo o total de 194 vagas. A ampliação ocorreu nos próprios acolhimentos que já operam de forma permanente, por se tratarem de espaços mais acolhedores e já adaptados para esse tipo de atendimento.

As equipes do Serviço de Abordagem Social estão atuando em horário estendido, das 7 às 22 horas. Há, ainda, equipes de sobreaviso para casos de emergência ou adequações necessárias, conforme demanda, sempre observando as oscilações de temperatura e o número diário de atendimentos.

Durante as abordagens, os agentes sociais tentam conscientizar as pessoas a deixarem a situação da rua e ofertam acolhimento nas unidades que prestam esse serviço, bem como encaminhamento a outros serviços. Também levam e distribuem cobertores, para aqueles que declinam encaminhamento para unidades de acolhimento.

A referência para o atendimento às pessoas em situação de rua continua sendo o Centro POP, no Mogilar. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h e tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. O Centro POP oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e em grupo.

Serviço

Centro de Abordagem Social - whatsapp: (11) 99827-0909

Centro POP – telefones (11) 4796-3862 ou (11) 4790-1244