Prefeitura de Poá cancela eventos devido a pandemia do coronavírus

Em razão da pandemia do Covid-19, o novo Coronavírus, a Prefeitura de Poá decidiu cancelar os eventos programados, inclusive a agenda festiva em comemoração ao aniversário de 71 anos de emancipação político-administrativa de Poá.

A atividade que aconteceria ontem, com uma ação preventiva na Avenida Antônio Massa, com praticantes de caminhada e corrida e a capacitação do projeto “Ela Pode”, que seria realizada hoje, no Cantinho da Melhor Idade (Alameda Pedro Calil, 100, Centro), também foram canceladas.

A Prefeitura orienta para que a população não fique com medo e reforça ações de prevenção ao vírus.

“Não há razão para pânico e reforçamos a importância de ações preventivas para evitar o alastramento da doença”, disse.

Orientações

Entre as orientações passadas pela administração da cidade, a Prefeitura fala em evitar contato próximo a pessoas com febre e tosse, aglomerações ou locais pouco arejados, pede para procurar um serviço médico se apresentar sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar, orienta para lavar as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente: após tossir ou espirrar; depois de cuidar de pessoas doentes; após ir ao banheiro; e antes e depois de comer.