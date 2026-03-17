Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 17 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura de Poá realiza entrega de uniformes escolares com modelo reformulado e novas peças

Novo kit traz mudança na cor, inclusão de short-saia para alunas e peças pensadas para mais conforto, durabilidade e praticidade no dia a dia das famílias

17 março 2026 - 11h26Por De Poá
Prefeitura de Poá realiza entrega de uniformes escolares com modelo reformulado e novas peçasPrefeitura de Poá realiza entrega de uniformes escolares com modelo reformulado e novas peças - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Poá estão recebendo os novos uniformes escolares, que neste ano chegam com mudança na cor e peças inéditas. A reformulação dos kits, apresentados pelo prefeito Saulo Souza, inclui camisetas na cor azul, além de novos itens, como o short-saia, ampliando as opções e garantindo mais conforto e praticidade para o dia a dia dos estudantes. 


A iniciativa contempla mais de 13 mil alunos das escolas municipais com um novo modelo de uniforme, que foi totalmente reformulado e desenvolvido a partir de pedidos das famílias. Uma das principais novidades é a mudança na cor das camisetas, que agora passa a ser azul. A alteração era um pedido frequente de pais e responsáveis e busca facilitar a rotina das famílias, especialmente na hora da lavagem das peças. 


Outro destaque é a inclusão do short-saia no kit das alunas, um item aguardado há anos pelas estudantes da Rede Municipal e que amplia as opções de vestuário para o cotidiano escolar. De acordo com o prefeito Saulo Souza, a reformulação do uniforme representa um gesto de cuidado com as famílias e as crianças poaenses. “As mamães pediram e a nossa gestão atendeu com muito carinho. Está chegando nas nossas escolas o novo uniforme escolar de 2026, completamente reformulado e com peças de muita qualidade e conforto. Agora, nada daquelas camisetas brancas que tiravam o sono das famílias na hora de lavar. Além disso, há um grande presente para todas as alunas, um sonho antigo que se torna realidade, o short-saia, que certamente será um sucesso e é algo que as nossas meninas merecem e que fizemos questão de atender”, afirmou. 


O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, destacou que todo o processo de elaboração do novo uniforme foi realizado com atenção às necessidades das famílias e dos estudantes. “Qualidade, conforto, durabilidade e economia: tudo foi pensado com muito carinho para cada família poaense. O kit é composto por três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, bermudas, jaqueta, calças e um kit de agasalho de inverno. O objetivo é garantir que cada aluno tenha peças suficientes para utilizar ao longo do ano, mantendo o padrão de identificação das escolas e proporcionando mais tranquilidade para os responsáveis”, explicou. 


Fortalecimento da Rede Municipal


A distribuição dos novos uniformes integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação pública em Poá desde 2025. A gestão municipal tem investido em melhorias estruturais, programas pedagógicos e iniciativas que impactam diretamente a rotina dos estudantes e das famílias. No início do ano letivo, a Prefeitura também realizou a entrega dos kits de material escolar e do material didático apostilado para todos os alunos da rede pública municipal, da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, além dos professores. A distribuição assegurou que os estudantes começassem as aulas com todos os itens necessários para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. 


 Em janeiro, a Prefeitura de Poá realizou a distribuição de aproximadamente 15 mil kits de alimentos para alunos, por meio do programa Férias Sem Fome. A iniciativa inédita no município teve como objetivo garantir a alimentação adequada de crianças e adolescentes durante o período de recesso escolar, incluindo estudantes com restrições alimentares.


Durante a abertura oficial do ano letivo de 2026, realizada em janeiro, o prefeito Saulo Souza também anunciou novos projetos para ampliar o ensino infantil. Entre as ações previstas estão a criação de novas vagas em creches, a retomada das obras do Centro Educacional Poaense (CEP) Santa Luiza, paralisadas há 15 anos, a reconstrução da EMEB Professora Carolina Ribeiro, a reforma da EMEB Benedito Rufino Lopes, a construção de uma nova creche no Jardim Ivonete e melhorias em outras unidades escolares da cidade. Também está prevista a contratação de profissionais especializados para atender alunos atípicos, garantindo suporte adequado e inclusão na rede municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Van da Boa Energia chega a Suzano com troca gratuita de lâmpadas e atendimento à população
Cidades

Van da Boa Energia chega a Suzano com troca gratuita de lâmpadas e atendimento à população

Câmara de Suzano vota amanhã (18) inclusão do Dia da Mãe Atípica no calendário oficial do município
Cidades

Câmara de Suzano vota amanhã (18) inclusão do Dia da Mãe Atípica no calendário oficial do município

Evento gratuito ensina ONGs a transformar impacto social em oportunidade de captação
Mogi das Cruzes

Evento gratuito ensina ONGs a transformar impacto social em oportunidade de captação

Secretaria de Desenvolvimento Habitacional realiza apresentação no Condemat
Ferraz

Secretaria de Desenvolvimento Habitacional realiza apresentação no Condemat

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ferraz promove Baile 60+ com programação especial
Assistência Social

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ferraz promove Baile 60+ com programação especial

Mercadão de Suzano é um dos pontos de troca solidária para os shows de aniversário da cidade
Solidariedade

Mercadão de Suzano é um dos pontos de troca solidária para os shows de aniversário da cidade