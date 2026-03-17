Prefeitura de Poá realiza entrega de uniformes escolares com modelo reformulado e novas peças

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Poá estão recebendo os novos uniformes escolares, que neste ano chegam com mudança na cor e peças inéditas. A reformulação dos kits, apresentados pelo prefeito Saulo Souza, inclui camisetas na cor azul, além de novos itens, como o short-saia, ampliando as opções e garantindo mais conforto e praticidade para o dia a dia dos estudantes.



A iniciativa contempla mais de 13 mil alunos das escolas municipais com um novo modelo de uniforme, que foi totalmente reformulado e desenvolvido a partir de pedidos das famílias. Uma das principais novidades é a mudança na cor das camisetas, que agora passa a ser azul. A alteração era um pedido frequente de pais e responsáveis e busca facilitar a rotina das famílias, especialmente na hora da lavagem das peças.



Outro destaque é a inclusão do short-saia no kit das alunas, um item aguardado há anos pelas estudantes da Rede Municipal e que amplia as opções de vestuário para o cotidiano escolar. De acordo com o prefeito Saulo Souza, a reformulação do uniforme representa um gesto de cuidado com as famílias e as crianças poaenses. “As mamães pediram e a nossa gestão atendeu com muito carinho. Está chegando nas nossas escolas o novo uniforme escolar de 2026, completamente reformulado e com peças de muita qualidade e conforto. Agora, nada daquelas camisetas brancas que tiravam o sono das famílias na hora de lavar. Além disso, há um grande presente para todas as alunas, um sonho antigo que se torna realidade, o short-saia, que certamente será um sucesso e é algo que as nossas meninas merecem e que fizemos questão de atender”, afirmou.



O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, destacou que todo o processo de elaboração do novo uniforme foi realizado com atenção às necessidades das famílias e dos estudantes. “Qualidade, conforto, durabilidade e economia: tudo foi pensado com muito carinho para cada família poaense. O kit é composto por três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga longa, bermudas, jaqueta, calças e um kit de agasalho de inverno. O objetivo é garantir que cada aluno tenha peças suficientes para utilizar ao longo do ano, mantendo o padrão de identificação das escolas e proporcionando mais tranquilidade para os responsáveis”, explicou.



Fortalecimento da Rede Municipal



A distribuição dos novos uniformes integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da educação pública em Poá desde 2025. A gestão municipal tem investido em melhorias estruturais, programas pedagógicos e iniciativas que impactam diretamente a rotina dos estudantes e das famílias. No início do ano letivo, a Prefeitura também realizou a entrega dos kits de material escolar e do material didático apostilado para todos os alunos da rede pública municipal, da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, além dos professores. A distribuição assegurou que os estudantes começassem as aulas com todos os itens necessários para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.



Em janeiro, a Prefeitura de Poá realizou a distribuição de aproximadamente 15 mil kits de alimentos para alunos, por meio do programa Férias Sem Fome. A iniciativa inédita no município teve como objetivo garantir a alimentação adequada de crianças e adolescentes durante o período de recesso escolar, incluindo estudantes com restrições alimentares.



Durante a abertura oficial do ano letivo de 2026, realizada em janeiro, o prefeito Saulo Souza também anunciou novos projetos para ampliar o ensino infantil. Entre as ações previstas estão a criação de novas vagas em creches, a retomada das obras do Centro Educacional Poaense (CEP) Santa Luiza, paralisadas há 15 anos, a reconstrução da EMEB Professora Carolina Ribeiro, a reforma da EMEB Benedito Rufino Lopes, a construção de uma nova creche no Jardim Ivonete e melhorias em outras unidades escolares da cidade. Também está prevista a contratação de profissionais especializados para atender alunos atípicos, garantindo suporte adequado e inclusão na rede municipal.