Prefeitura de Suzano abre 11 vagas em novo concurso público

A Prefeitura de Suzano vai realizar um novo concurso público para as áreas de Saúde e de Administração. Ao todo, serão 11 vagas em 9 cargos, com salários que vão de R$ 3.269,73 a R$ 8.774,57, bem como benefícios como auxílio-alimentação e vale-transporte. As inscrições poderão ser feitas a partir das 14 horas da próxima segunda-feira (10/02) até as 16 horas do dia 12 de março (quinta-feira), exclusivamente pela Internet, no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), responsável pela organização e aplicação.

A oportunidade para o setor administrativo é para o cargo de Assistente Jurídico. Já para a Saúde, as ocupações são de Médico Cardiologista (20 horas semanais), Médico Clínico Geral Plantonista (24h), Médico Neurologista (10h), Médico Pediatra (10h), Médico Pediatra (20h), Médico Pneumologista (20h), Médico Psiquiatra (20h) e Médico Urologista (20h). O valor da taxa de inscrição a ser recolhida por meio de boleto bancário gerado no ato da inscrição é de R$ 52,20.

Entre os requisitos exigidos, é necessário ser brasileiro (nato ou naturalizado), ser maior de 18 anos, ter a escolaridade exigida na data de admissão, estar em dia com as obrigações militares, ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral, ter o CPF regularizado, apresentar atestado de antecedentes criminais, ter aptidão física e mental comprovada em avaliação médica e possuir registro nos Conselhos de Classe, nos casos em que houver obrigatoriedade legal para o desempenho do cargo.

A prova objetiva, a ser realizada em 26 de abril (domingo), tem caráter eliminatório e classificatório. Ao todo, serão 50 questões, com um total de cem pontos. O conteúdo programático, como, por exemplo, Língua Portuguesa, Legislação, Noções de Saúde Pública e Conhecimentos do cargo, podem variar de acordo com a função a que se concorre. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 pontos.

Os locais de realização da prova escrita, para os quais deverão se dirigir os candidatos, serão divulgados a partir do dia 20 de abril (segunda-feira). O edital de abertura do concurso (nº 001/2020) pode ser conferido na aba Imprensa Oficial do site da Prefeitura de Suzano.

Convocação

A Secretaria Municipal de Administração também publicou neste sábado (08/02) o extrato do edital de convocação para as provas práticas do Concurso Público Edital 01/2019. De caráter classificatório e eliminatório, o exame será aplicado para os candidatos aos cargos de Borracheiro, Carpinteiro, Eletricista, Eletricista de Veículos, Encanador, Mecânico de Manutenção, Motorista, Motorista de Ambulância, Operador de Asfalto, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor, Sepultador e Soldador. O edital poderá ser consultado na íntegra a partir de segunda-feira (10/02) nos sites oficias da Prefeitura de Suzano e do Instituto Consulplan. Mais informações pelo telefone (11) 4745-2096.