Prefeitura de Suzano abre 14 vagas de estágio

A Prefeitura de Suzano abriu, no início deste ano, 14 vagas de estágio para reposição de contratos que encerraram em 2025. O cargo é de seis horas diárias, com máximo de 30 horas semanais.

Estagiários de ensino superior recebem, em conta corrente, R$ 800,00 de bolsa-auxílio, R$ 400,00 de auxílio-alimentação e auxílio-transporte pago integralmente a partir de dois quilômetros de deslocamento em cartão magnético.

Estagiários de ensino médio recebem R$ 600,00 de bolsa auxílio também com os demais benefícios.

Segundo a administração municipal, o estágio começa a partir de um processo seletivo feito pela Secretaria Municipal de Administração que possui uma etapa de inscrição e prova on-line. Após isso é elaborada uma lista de classificação separada por eixos temáticos de graduação que será usada para convocações feitas por pedidos internos de secretarias diversas da Prefeitura de Suzano. Depois de atendida a convocação, o estagiário terá um contrato com dois anos de duração.

A Secretaria Municipal de Administração de Suzano fica no Paço Municipal, localizado na rua Baruel, número 501, na sala 202. O telefone para contato é o (11) 4745-2096.