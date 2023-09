Prefeitura de Suzano abre concurso para 44 vagas em 23 funções

O edital está disponível no site www.nossorumo.org.br , onde deverão ser visualizados todos os arquivos referentes ao certame, incluindo os procedimentos de inscrição, isenções e recursos, entre outras informações. Os salários variam de R$ 2.126,14 a R$ 10.464,28.

Haverá a oferta de 22 vagas para quem tem nível fundamental completo, 19 para profissionais com ensino superior; duas para aqueles com ensino médico técnico completo; e uma aos candidatos que completaram ensino médio. Os cargos que oferecem um número maior de oportunidades são de monitor de atividades esportivas, lazer e recreação (6), fisioterapeuta (4), operador de máquinas pesadas (4), médico psiquiatra 20 horas (3) e operador de asfalto (3).

Ainda serão destinadas duas vagas para seis segmentos profissionais, sendo eles: auxiliar de enfermagem plantonista, auxiliar de topógrafo, carpinteiro, eletricista de veículos, encanador e pedreiro. O concurso também oferece uma vaga para outras 12 funções, que incluem os cargos de borracheiro, auxiliar de enfermagem, soldador, educador social, mecânico de manutenção, topógrafo, médico neurologista 10 horas, médico neurologista 20 horas, médico pneumologista 20 horas, médico psiquiatra infantil 20 horas, médico urologista 20 horas e procurador jurídico.

Do total, será reservada uma vaga por cota racial para as funções de operador de asfalto, operador de máquinas pesadas, fisioterapeuta, médico psiquiatra 20 horas e monitor de atividades esportivas, lazer e recreação. Também será reservada uma oportunidade para pessoas com deficiência (PCD) para o cargo de monitor de atividades esportivas, lazer e recreação.

Este certame ainda prevê a formação de cadastro reserva para seis atividades profissionais: entrevistador social, desenhista projetista, contador, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de tráfego e médico ginecologista 20 horas.

Para participar do concurso, é necessário ser brasileiro (nato ou naturalizado), maior de 18 anos, ter a escolaridade exigida na data de admissão, estar em dia com as obrigações militares, ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral, ter o CPF regularizado, apresentar atestado de antecedentes criminais, ter aptidão física e mental comprovada em avaliação médica e possuir registro nos conselhos de classe, nos casos em que houver obrigatoriedade legal para o desempenho do cargo.

O valor das inscrições varia de acordo com cada nível de escolaridade exigido: R$ 53 para ensino fundamental, R$ 69 para os ensinos médio e técnico e R$ 93 para ensino superior. Todos os cargos preveem benefícios como vale-transporte e auxílio-alimentação e a maioria contempla uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, variando nas funções de nível superior.

A secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira , afirmou que o certame abre mais uma oportunidade para os interessados em ingressar no serviço público municipal. “Este concurso tem uma abrangência expressiva por contemplar mais de 20 atividades profissionais. Procuramos garantir o número de vagas que possa suprir as necessidades da administração municipal”, disse a chefe da pasta.

O chefe do Executivo suzanense, Rodrigo Ashiuchi, destacou que a prefeitura vem promovendo concursos anualmente desde 2018, para garantir oportunidades a novos servidores. “Entendemos que essas medidas possibilitam o aumento de nosso efetivo de servidores, além de gerar renda a muitas famílias, impactando diretamente na prestação de serviços à população. Desejamos boa sorte a todos”, ressaltou Ashiuchi.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, anuncia a abertura de concurso público para o preenchimento de 44 vagas destinadas a 23 funções, em todos os níveis de escolaridade, e formação de cadastro reserva para outras seis atividades profissionais. As inscrições poderão ser feitas entre 18 de setembro (segunda-feira) e 17 de outubro (terça-feira), para as provas que estão marcadas para 19 de novembro (domingo).