Prefeitura de Suzano abre inscrições para quatro novos cursos

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abrirá inscrições nesta segunda-feira (13) para quatro cursos de capacitação que terão início no dia 21 de novembro. Serão oferecidas, no total, 125 vagas.

Os quatro cursos colocados à disposição pelo Saspe são: fabricação de panetones artesanais e biscoitos natalinos (em duas turmas com 15 vagas cada), técnicas para falar em público (15 vagas) e “Piquenique do Feltro” (50 vagas). Todos são gratuitos e terão duração variando entre um e três dias.

As aulas para fabricação de panetones e biscoitos natalinos serão ministradas na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro), enquanto que o curso voltado à oratória será ministrado no salão da Igreja Nosso Senhor dos Santos dos Últimos Dias (avenida Itapeti, 618, Cidade Boa Vista).

As aulas vão começar no dia 21 (terça-feira), enquanto que o evento voltado ao artesanato será realizado em 29 de novembro (quarta-feira). Os cursos têm como objetivo auxiliar pessoas de todas as idades a adquirirem ou aprimorarem seus talentos pessoais, melhorando sua qualidade de vida e possibilitando o incremento da renda familiar.

Para se inscrever, interessados devem comparecer à sede do Saspe, portando documento de identificação com foto e um comprovante de residência. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, primeira-dama Larissa Ashiuchi, os cursos realizados na reta final do ano têm um significado especial. “Este foi um ano de superação, pois pudemos promover dezenas de cursos e parcerias com objetivo de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Foi um ano de trabalho intenso e chegar ao final de 2017 com o mesmo empenho e entusiasmo com que começamos é recompensador”, afirmou.