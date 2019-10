Prefeitura de Suzano abre inscrições para 40 vagas na Frente de Trabalho

A Prefeitura de Suzano abrirá nesta semana inscrições para o programa da Frente de Trabalho. Os interessados devem procurar o Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro) nestas quarta, quinta e sexta-feira (23, 24 e 25/10), das 9 às 16 horas. Em cada um desses dias serão distribuídas senhas. Inicialmente, há 40 vagas disponíveis, porém outras poderão surgir, de acordo com a demanda das secretarias municipais.

Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. Os candidatos serão selecionados para a Frente de Trabalho de acordo com a pontuação obtida nas seguintes exigências: ser maior de 18 anos, não ter renda própria, morar há pelo menos um ano em Suzano, estar desempregado no mínimo há um ano e não receber nenhum benefício de programa assistencial. Além disso, será permitida a participação de apenas uma pessoa por núcleo familiar.

Depois do prazo de inscrição, todas as fichas dos candidatos serão analisadas por uma comissão da Secretaria de Administração de Suzano, responsável pelo programa. Se o número de alistamentos superar o de vagas, a preferência para participar será definida mediante a aplicação, pela ordem, destes critérios: menor renda per capita (resultado da divisão da renda familiar pela quantidade de membros), maior número de dependentes menores de 16 anos, maior tempo de desemprego, maior idade e egressos do sistema penitenciário.

Os convocados vão assinar um contrato com duração de 180 dias, prorrogável por igual período, receber salário mínimo e vale-transporte (caso residam a mais de dois quilômetros dos locais onde trabalharão) e participar de um curso de capacitação de 90 dias. “Ou seja, além de auxiliar as pessoas em um momento em que precisam, o programa também oferece a oportunidade de se qualificarem na busca por emprego futuramente”, explicou a secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira da Silva.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e o objetivo é que os beneficiários atuem, principalmente, em serviços como manutenção e limpeza em todos os setores da Prefeitura de Suzano. Atualmente, a Frente de Trabalho conta com 290 integrantes. Outras informações pelo telefone (11) 4745-2190.