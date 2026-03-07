Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/03/2026
Prefeitura de Suzano abre novo processo seletivo para vagas de estágio

Candidatos podem se inscrever a partir desta segunda-feira (09/03), de forma on-line; prova será disponibilizada no momento da inscrição

07 março 2026 - 14h58Por da Reportagem Local
Prefeitura de Suzano abre novo processo seletivo para vagas de estágioPrefeitura de Suzano abre novo processo seletivo para vagas de estágio - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano abre nesta segunda-feira (09/03) as inscrições para seleção de vagas de estágio, destinada a estudantes de ensino médio, técnico e superior que não estejam matriculados nas áreas de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda.

Os estudantes desses cursos não serão contemplados por este edital porque já há um outro em andamento, que atende a esse grupo.

O cadastro pode ser feito até a segunda-feira seguinte (16/03) pelo link bit.ly/EstagioSuzano2026. A publicação com todas as informações sobre o processo consta na edição 47 do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (06/03), que pode ser visualizada no site www.suzano.sp.gov.br da administração municipal, ao clicar nas abas “Transparência” e “Imprensa Oficial”.

São requisitos para a inscrição ser brasileiro nato ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; não ter sido exonerado do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos; e das obrigações militares, quando do sexo masculino e maior de 18 anos; além de não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Prefeitura de Suzano.

A prova será disponibilizada no momento da inscrição, com dez questões de múltipla escolha, de Língua Portuguesa e Matemática. O gabarito será divulgado no dia 20 de março, pelo Diário Oficial Eletrônico. No mesmo canal, será disponibilizada, em 6 de abril, a lista final de classificação. Os candidatos serão convocados mediante necessidade da administração municipal.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários de ensino médio receberão um benefício mensal de R$ 600 e os de ensino superior e técnico um valor de R$ 800. Todos terão direito a auxílio-refeição no valor de R$ 400 e vale-transporte para trajetos iguais ou superiores a dois quilômetros de distância entre o domicílio do estagiário e o local designado para realização das atividades de estágio.

Os candidatos que forem convocados ao longo do período de vigência do processo seletivo, que é de seis meses após a publicação definitiva, devem comparecer em até cinco dias úteis ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro).

Na ocasião, os estudantes deverão se dirigir à sala 202, entre 8 e 16 horas, portando CPF; carteira de identidade; RG e CPF do responsável legal, para menores de 18 anos; comprovante de residência em nome do estudante, pais ou cônjuge; atestado de antecedentes criminais; e declaração de matrícula da atual instituição de ensino. Do total de convocações que serão feitas, 10% serão asseguradas às pessoas com deficiência.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, destacou que as oportunidades contribuem com a formação dos estudantes. “Ao inserirmos os jovens no cotidiano dos diversos setores da prefeitura, promovemos uma capacitação para o mercado de trabalho e permitimos que eles colaborem com as atividades relacionadas ao serviço público”, ressaltou a chefe da pasta.

