Prefeitura de Suzano abre processo seletivo para contratar 45 profissionais de saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano começou nesta segunda-feira (25) o processo seletivo para a contratação de 45 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e psicólogos, para atuarem nas unidades municipais. As inscrições vão até o dia 6 de julho (sexta-feira).

O edital nº 01/2018, do processo seletivo, foi publicado na página da Prefeitura de Suzano na Internet (http://www.suzano.sp.gov.br) e está disponível com todas as informações pertinentes na aba “Transparência >> RH e Processo Seletivo”, com data de 22 de junho.

Os interessados deverão se encaminhar ao setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, localizado no 3º andar do Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro), das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, para proceder a inscrição. A pasta esclarece que não será cobrada qualquer taxa.

O processo seletivo é destinado a enfermeiros, médicos clínicos gerais e nas especialidades de psiquiatria, pediatria e ginecologia e psicólogos, com jornadas de trabalho que podem variar entre 10 e 40 horas semanais, dependendo da função, com remuneração variando entre R$ 3.689,52 e R$ 7.380,84 por mês. Os profissionais serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com todas as suas prerrogativas.

A seleção consistirá em duas etapas: primeiro uma prova objetiva com 40 questões, que será aplicada em 22 de julho (domingo), às 9 horas – em locais que ainda serão definidos –, e depois a análise de títulos dos candidatos que obtiverem nota acima de 50 pontos. Os escolhidos serão encaminhados às unidades que apresentarem demanda por profissionais, tanto no atendimento ambulatorial quanto em plantão.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, o processo seletivo está dentro das estratégias da administração municipal para a melhoria da qualidade dos serviços. “Este é um trabalho iniciado no primeiro dia da gestão e vem abordando todos os setores, desde o atendimento de urgência e emergência à distribuição de remédios e à infraestrutura. Estamos empenhados em garantir o bom atendimento para a população, e este processo seletivo preencherá mais uma lacuna do sistema que encontramos em janeiro do ano passado”, esclarece.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2072, de segunda a sexta-feira, das 8 e 16 horas.

Quadro

Lista de vagas por profissionais e carga horária

Médico Ginecologista 20h – 4 vagas

Médico Ginecologista 10h – 3 vagas

Médico Clínico Geral 20h – 5 vagas

Médico Clínico Geral 10h – 1 vaga

Médico Pediatra 20h – 4 vagas

Médico Pediatra 10h – 3 vagas

Médico Pediatra Plantonista 24h – 1 vagas

Médico Psiquiatra 20h – 6 vagas

Psicólogo 40h – 8 vagas

Enfermeiro 40h – 8 vagas

Enfermeiro Plantonista 40h – 2 vagas