Prefeitura de Suzano acompanha planejamento do Censo Demográfico 2020

A Prefeitura de Suzano participou da primeira Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo Demográfico 2020 (Recap), apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Cineteatro Wilma Bentivegna, nesta semana. O encontro contou a participação de entidades da sociedade civil, a fim de garantir transparência e agregar esforços para a devida aplicação do estudo estatístico no município, previsto para acontecer entre agosto e outubro do próximo ano.

A reunião pontuou a atualização da base territorial suzanense, o processo seletivo e o projeto IBGE Educa. De acordo com o levantamento do instituto, a expectativa é de que até 450 domicílios sejam visitados, por setor censitário, sendo que Suzano conta com cerca de 570 recortes de concentrações urbanas e rurais, divididos em três distritos: Suzano, Boa Vista e Palmeiras.

Segundo a diretora de Planejamento Territorial, Eliene Coelho, representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, o encontro foi de grande importância à sociedade. “Acessamos informações que estão dentro do esperado, conforme conhecimento da pasta. Essa iniciativa é fundamental para garantir transparência e aproximação com a comunidade”, disse. O encontro também foi acompanhado pelo diretor de Desenvolvimento Humano, Marcos Manrique, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

Para a aplicação do estudo, o IBGE prevê a contratação de mais de 230 pessoas, por meio de processo seletivo, para os cargos de coordenador censitário subárea (CCS), recenseador (REC), agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS). A equipe selecionada deve contar com o suporte de cinco postos de referência em Suzano, sendo instalações estratégicas para atendimento e orientação ao público.

Já o IBGE Educa é um projeto de fomento à educação e informação sobre estatística e geografia, com material didático distribuído nas escolas a partir do segundo semestre de 2020. A ideia é contar com mais uma ferramenta de aproximação, por meio de orientação adequada, como a importância da identificação dos agentes durante as visitas domiciliares.

A expectativa é de que pelo menos outras três reuniões de acompanhamento sejam realizadas no município, lideradas pelo coordenador regional do IBGE, Fábio de Albuquerque Pinto, e pelo coordenador do Censo, Bruno Alves de Souza, responsável pelo andamento do estudo em Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá.