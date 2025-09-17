Prefeitura de Suzano alerta sobre fake news envolvendo cursos gratuitos

A Prefeitura de Suzano reforça que é falsa a informação que tem circulado nas redes sociais a respeito da existência de vagas gratuitas para crianças e adolescentes em cursos de Administração, Informática e Inglês, com inscrição por meio de um suposto cadastro on-line.

A administração reitera que a publicação que vem sendo veiculada, com o brasão oficial do município, não tem qualquer relação com o Poder Executivo suzanense. Inclusive, é importante esclarecer que não há cadastros abertos em portais e em ambientes que não sejam oficiais.

Para evitar quaisquer problemas, os munícipes não devem compartilhar mensagens de origem duvidosa. Assim, a recomendação é confirmar a veracidade de qualquer informação diretamente nos meios oficiais da Prefeitura de Suzano, como o site www.suzano.sp.gov.br e os perfis verificados nas redes sociais.

Vale destacar que a disseminação de fake news é crime, previsto no Código Penal Brasileiro. Denúncias sobre conteúdos falsos podem ser feitas aos canais da Ouvidoria Municipal, entre eles os telefones 0800-774-2007, 156 e (11) 4743-1796, em dias úteis, das 8 às 16 horas, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, e pessoalmente, na rua Baruel, 126, no centro, em dias úteis, das 8 às 16 horas. As denúncias também podem ser feitas à autoridade policial mais próxima.

Outro ponto a ser considerado é que o principal órgão oficial responsável pela oferta de cursos, oficinas e formações gratuitas no município é o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Todas as capacitações são amplamente divulgadas nos canais da prefeitura e seguem critérios de inscrição com total transparência. Outras informações podem ser obtidas pelo número (11) 4743-1600.

O prefeito Pedro Ishi garantiu o compromisso da administração municipal com a transparência e a segurança da informação. “É fundamental que a população esteja atenta à procedência da fonte antes de realizar qualquer cadastro. Mensagens falsas como essa podem induzir ao erro, expor dados pessoais e gerar prejuízos. Informações oficiais devem ser sempre verificadas nos canais da prefeitura”, ressaltou o chefe do Executivo.

