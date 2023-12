Prefeitura de Suzano alerta sobre golpes em nome da 'Operação Cata-Treco'

A Prefeitura de Suzano alerta a população sobre golpes que podem ocorrer em nome da "Operação Cata-Treco", iniciativa que garante o descarte adequado de materiais inservíveis. Os moradores devem desconfiar de pessoas que não têm uniforme com a logo oficial do serviço e da administração municipal nas costas, que estão sem o caminhão adesivado destinado à atividade e da cobrança de dinheiro para retirada de itens no interior das residências.

Por meio de denúncia pelo canal de agendamento do serviço, que é executado pela Secretaria Municipal de Governo, foi recebida a informação de uma situação que ocorreu na Vila Amorim. O relato deu conta de que dois rapazes, de camisa preta e sem qualquer identificação da prefeitura, tentaram se passar por profissionais da administração municipal.

Eles bateram na porta de uma residência deste bairro dizendo que estavam no local para retirar o sofá que estava destinado ao recolhimento da "Operação Cata-Treco". A moradora desconfiou da ação pois não avistou o caminhão usado no serviço. Quando questionados sobre o motivo da ausência do veículo, a dupla informou que o caminhão estava quebrado. Eles ainda explicaram que teriam de transportar o móvel a um dos ecopontos da cidade e precisavam de uma quantia em dinheiro para essa ação.

Temendo se tratar de uma tentativa de assalto, ela não abriu a residência para os dois homens. Na sequência, a moradora acionou a prefeitura para que houvesse o alerta destinado a outros moradores.

A administração municipal ressalta que o serviço é realizado de forma gratuita conforme as demandas da população suzanense. Os interessados em contar com o serviço devem fazer a solicitação do agendamento por meio do link bit.ly/CTnoBairro, do telefone (11) 4745-2055 ou pelo WhatsApp (11) 94555-3867.

É importante que os solicitantes se atentem ao horário de oferecimento do serviço, que ocorre das 9 às 17 horas, e também aos objetos que podem ser descartados como madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis, com exceção aos resíduos de construção civil. O serviço também contempla o recolhimento de isopor, vidro e de todos os tipos de óleo, que devem ser entregues em garrafa PET fechada. Para ocorrer o recolhimento dos materiais, os moradores devem deixar os itens do lado de fora da residência, sem a necessidade de os agentes entrarem nas casas das pessoas.

O secretário Alex Santos reforçou que o serviço respeita os dias e horários agendados para cada solicitação. “O ‘Cata-Treco’ tem um cronograma de atividades, com os dias e horários que devem passar por cada bairro. Assim, os munícipes devem desconfiar de qualquer pessoa que tente se passar por agentes da prefeitura fora desse período, principalmente sem uniforme, sem caminhão e cobrando dinheiro, evitando abrir a porta da sua residência nestes casos”, recomendou o chefe da pasta.

As denúncias relacionadas a essas e outras situações podem ser feitas por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007 ou no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.