Prefeitura de Suzano alerta sobre informações falsas de serviços municipais

A Prefeitura de Suzano alerta os munícipes sobre a veiculação de posts e links falsos que circulam na internet por meio de sites e mídias sociais, apresentando informações que não condizem com os serviços que são oferecidos pela administração municipal. No Instagram, estão sendo veiculados posts sobre falsos atendimentos gratuitos relacionadas à saúde ocular; na internet está disponível um site não oficial da municipalidade (prefeituradesuzano.com.br); e pelo WhatsApp estão sendo enviadas propostas de cadastramento para supostas vagas de trabalho para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André de Abreu, no bairro Jardim Revista. Os internautas devem ficar atentos para evitar compartilhamento de dados com estes canais. Em razão dessa situação, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos registrará um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia (DP) Central.

Quanto à divulgação dos falsos anúncios relacionados à saúde ocular com imagens de equipamentos municipais, estão sendo disseminados inúmeros posts das mais diversas fontes que nada tem a ver com a forma de propagação de notícias realizada pela Secretaria Municipal de Comunicação Pública. Veiculações com alerta de atenção aos munícipes, exame de vista gratuito, últimas vagas e "Garanta sua armação de óculos grátis" com imagens da prefeitura não são verdadeiras. Na arte e nas legendas, constam informações que abordam a chegada de mutirões de atendimentos, convocando a população para se cadastrar em links falsos, por meio de chamadas como "Saiba como participar". Qualquer anúncio que remete a mensagens como essas devem despertar a desconfiança de todos.

É importante ressaltar que o serviço público de oftalmologia da rede municipal é prestado pelo Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz, localizado na rua Regina Cabalau Mendonça, 33, esquina com a rua Kazuo Kajiwara, no Parque Santa Rosa. De forma pontual, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da prefeitura ainda garante a realização de exames e confecção de óculos por meio do "Programa da Boa Visão", que atende crianças de 3 a 8 anos e pessoas com 60 anos ou mais. O cronograma de atividades relacionado a essa iniciativa é devidamente informado pelos veículos oficiais da Prefeitura de Suzano, no Instagram "prefeituradesuzano", no Facebook "Prefeitura de Suzano" e no site "suzano.sp.gov.br".

Site

O endereço eletrônico oficial da administração municipal também deve ser lembrado pelos munícipes, uma vez que, quando o internauta insere em sites de buscas as palavras "Prefeitura de Suzano", pode aparecer entre algumas das opções o site "prefeituradesuzano.com.br", que não representa o canal oficial da municipalidade. Neste ambiente, constam palavras como "Informações e consulta", sem a logo e as cores da prefeitura, assim como as abas "Turista", "IPTU Suzano", "Nota Fiscal Suzano" e "Contato", com fundo na cor cinza. No espaço, também são veiculados anúncios de carros e, no rodapé da própria página on-line, ainda está registrado: "Esse site não é oficial da Prefeitura de Suzano e não representa nenhum órgão público ou privado. As notícias e orientações contidas neste site têm caráter informativo".

O verdadeiro endereço virtual tem a parte superior com fundo na cor azul e a logo da prefeitura. Neste espaço, consta uma sequência de abas sobre os serviços da administração municipal. Na primeira linha, mais acima, estão as funcionalidades do site como "Ir para conteúdo", "Ir para menu principal", "Ir para pesquisa", "Ir para rodapé", "Acessibilidade" e "Libras". Na linha logo abaixo estão inseridos os links "Cidadão, serviços e informações", "NF-e Nota Fiscal Eletrônica", "IPTU", "Taxa de licença, ISS fixo e certidão de débito", "Imprensa Oficial do Município de Suzano", "Ouvidoria Geral do Município e "Acesso à informação". Na terceira linha, de cima para baixo, aparecem as seções "Prefeitura", "Transparência", "Empresas", "Servidor Municipal", "Cidade", "Notícias" e "Comunicação". Abaixo, está disponibilizado o carrossel de notícias.

Vagas para a UPA

A Prefeitura de Suzano ainda informa que não há qualquer processo seletivo aberto para contratação de trabalho na UPA ou em outras unidades de atendimento.

A administração municipal reforça que os munícipes devem evitar compartilhar informações e documentos pessoais via WhatsApp ou em outros canais não oficiais. Em caso de insistência, deve ser bloqueado o contato imediatamente e procurar a Delegacia de Polícia.

As contratações para a unidade foram feitas por meio de processo seletivo realizado antes da inauguração, em março, pela empresa gestora, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

O secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, afirma que os munícipes devem ficar muito atentos às fontes que veiculam informações no ambiente virtual. "Muitas fake news são espalhadas nos sites de busca e nas mídias sociais. Por isso, os internautas precisam ser muito cuidadosos para não acessarem qualquer tipo de link. Os serviços municipais são divulgados pelas contas e pelo site da prefeitura. Qualquer tipo de cadastro em outros canais pode acarretar em compartilhamento indevido de dados", reforçou o chefe da pasta.