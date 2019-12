Prefeitura de Suzano capacita mais de 5,1 mil pessoas em cursos e oficinas

A Prefeitura de Suzano formou mais de 5,1 mil alunos em cursos e oficinas ministrados ao longo de 2019. O número foi divulgado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, na tarde desta sexta-feira (13), durante entrega de certificado para mais de 500 alunos, que foram capacitados durante o segundo semestre deste ano.

A solenidade também contou com a participação dos vereadores Rogério Gomes do Nascimento e Marcos Antonio dos Santos, dos secretários municipais Claudinei Valdemar Galo (Transporte e Mobilidade Urbana) e Cíntia Renata Lira (Administração), bem como do controlador-geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues, do coordenador de Cursos do Saspe, Carlos Bragheroli, e da coordenadora do CCMI, Adelaide Fischer.

O evento, que teve início às 14 horas, lotou o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré e foi marcado pela emoção dos alunos, que se especializaram em 36 cursos, oferecidos pelo Fundo Social, Saspe e Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti. As especialidades se dividem em Construção Civil, Escola da Moda, Crochê, Oficina de Bolos e Panetone, Informática, Violão, Artesanato, entre outros.

Os destaques deste ano foram para o curso de Inglês e de Língua Brasileira de Sinais (Libras), inéditos no Saspe. "A cada ano estamos superando não só em números, como também em qualidade e diversidade. É gratificante conseguir formar esses mais de 5,1 mil alunos. Inclusive, muitos já conseguiram empregos, gerar renda e, até mesmo, sair da depressão com as atividades", contou Bragheroli.

Em sua fala, a primeira-dama destacou que o Saspe, o Fundo Social e o CCMI, juntos, estão fazendo a diferença na cidade, contemplando muitas famílias e dando novas oportunidades. "Fico feliz pelo resultado de nossas ações e pela confiança da população. A cada ano estamos com novidades, sempre com o objetivo de ampliar o leque de capacitações. No ano passado, estreamos nossos cursos à distância e os noturnos. Em 2019, fomos marcados, além do trabalho diário, pela criação do Saspe Línguas. Tenham certeza que, ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi, vou trazer mais novidades para 2020", concluiu Larissa.