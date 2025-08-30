Prefeitura de Suzano certifica condomínios sustentáveis

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Social de Solidariedade certificaram nesta quinta-feira (28/08) cinco conjuntos residenciais de Suzano com o título de “Condomínio Sustentável” durante o encerramento do primeiro ciclo de atividades do projeto “Condomínios em Ação”, desenvolvido em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Univence. A atividade foi realizada na Central de Triagem Dr. Edson Gianuzzi, no Miguel Badra.

O secretário André Chiang e a presidente do órgão municipal, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, assim como o vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, participaram da cerimônia que celebrou a iniciativa voltada à educação ambiental e ao recolhimento de materiais recicláveis dos condomínios, que resultou na entrega de 100 quilos de alimentos ao Fundo Social da Solidariedade, já que uma das premissas do projeto é separar metade da renda advinda dos recicláveis para compra de produtos destinados à doação.

Foram agraciados nesta ocasião, pelas autoridades municipais e pela presidente da Univence, Ingrid Brum, os condomínios: Oriente 1, do Jardim Japão; Recanto das Cerejeiras, do Jardim Casa Branca; Parque Sintonia, do Parque Residencial Casa Branca; Residencial Parque Atlântica, do Boa Vista; e Parque Serafim, do bairro Chácaras Reunidas Guaio. Fez parte da solenidade uma apresentação das crianças e adolescentes do Instituto Emaús, localizada no bairro Rio Abaixo.

A dinâmica da iniciativa envolveu plantões da equipe da Univence nos condomínios inscritos durante três sábados do último mês de julho (12, 19 e 26/07), quando os moradores puderam entregar seus materiais recicláveis diretamente aos cooperados. Junto aos síndicos e moradores destes locais, foram reforçados os aspectos relacionados à educação ambiental, à correta instalação de caçambas para coleta de resíduos recicláveis e à definição de novos pontos de coleta.