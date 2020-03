Prefeitura de Suzano confirma reajuste de 4,2% para servidores

A Prefeitura de Suzano, a Câmara e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais chegaram a um acordo nesta semana sobre o reajuste salarial para os funcionários da administração municipal a partir do mês de abril. Ficou definido que será concedido índice de 4,2% sobre os vencimentos, além de aumento nos valores da cesta básica e do vale-alimentação.

O encontro foi realizado no Paço Municipal e contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi; dos secretários municipais de Administração, Cíntia Renata Lira, de Assuntos Jurídicos, Renato Swensson, e de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa Viana; do presidente do sindicato, Claudio Aparecido dos Santos; do presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto; e de outros representantes da entidade e do Legislativo.

No encontro ficou definido o reajuste de 4,2% – índice acima da inflação – nos vencimentos dos funcionários públicos concursados e aumento da cesta básica de R$ 175 para R$ 200 e do vale-alimentação de R$ 325 para R$ 340. Os valores serão pagos retroativamente em abril, levando em consideração o dissídio da categoria marcado para março, e integrarão os rendimentos dos servidores.

Segundo o chefe do Executivo suzanense, o resultado final foi obtido por meio do trabalho conjunto entre a prefeitura e os representantes da categoria. “Levamos em conta as necessidades de nossos funcionários e analisamos a saúde financeira de Suzano. Com isso, chegamos a esses indicadores”, explicou.

Ashiuchi lembrou ainda que a prefeitura está em tratativas com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que não haja aumento no recolhimento previsto na Reforma da Previdência, que subirá de 11% para 14%. “Estamos buscando meios para manter os 11% e também para minimizar os impactos salariais dos nossos servidores, caso o governo federal confirme o aumento”, concluiu.