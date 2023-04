Prefeitura de Suzano dá início à operação 'Escola Segura'

A Prefeitura de Suzano, por meio das Secretarias de Educação e de Segurança Cidadã, deu início nesta segunda-feira (10/04) à operação “Escola Segura”, que consiste na visita de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) a todas as unidades da rede municipal de ensino. Para esta ação, equipes de todos os grupamentos vão participar para trazer mais tranquilidade à comunidade.

A iniciativa foi criada para somar às outras já existentes que contribuem com a segurança nas unidades, como botão do pânico, alarmes e as mais de mil câmeras instaladas. Além de contribuir com esse aparato, a “Escola Segura” terá o poder de encurtar uma ação de intervenção caso seja necessária. Isso porque, com os guardas próximos, a ativação de um botão de pânico ou qualquer outro alerta à Central de Segurança Integrada (CSI), ou diretamente à corporação, haverá uma resposta mais ágil e efetiva dada a localização dos agentes.

O acompanhamento diário dos guardas será atestado pela direção da unidade visitada, que ao final da atividade irá assinar um documento comprovando que determinada equipe esteve na escola promovendo a vistoria. As polícias Militar e Civil foram comunicadas dessa operação por parte da administração municipal.

Participarão dessa iniciativa agentes da Patrulha Maria da Penha, Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Canil, Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e o Patrulhamento de Área.

Mais guardas

Para aumentar ainda mais a segurança, não somente nas escolas, mas de forma geral em Suzano, a prefeitura irá convocar mais 40 candidatos aprovados no concurso público realizado no ano passado para a GCM. Para completar, ainda haverá a criação de um novo grupamento que ficará encarregado de promover rondas escolares.

De acordo com o secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a “Escola Segura”, de imediato, trará às famílias uma maior sensação de segurança enquanto os alunos estiverem estudando. “Estamos agindo para trazer tranquilidade para todos, desde professores e funcionários a famílias e estudantes. Essa parceria com a Secretaria da Educação vai permitir que os nossos GCMs atuem ainda mais na segurança de todos com a realização das visitas às unidades e tendo a participação de todos os grupamentos”, destacou.

Por sua vez, o chefe da pasta de Educação, Leandro Bassini, afirmou que a ação é muito bem-vinda. “Com a operação ‘Escola Segura’ a comunidade escolar estará mais tranquila. Poder contar com os agentes promovendo rondas e visitas em nossas unidades, sem dúvida trará ainda mais tranquilidade para todos”.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que este é um passo importante em prol do aperfeiçoamento da segurança dentro das escolas. “É um compromisso nosso de possibilitar mais tranquilidade para todos. Vamos investir ainda mais na segurança, principalmente em benefício daqueles que são o futuro da nossa cidade”, finalizou.