Prefeitura de Suzano dá início às tramitações para licitação das obras da avenida Brasil

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou o início das tramitações do processo licitatório para a realização da obra de pavimentação asfáltica da avenida Brasil, a principal ligação viária de Suzano com Poá. A notícia foi compartilhada nesta quinta-feira (12), em reunião com o deputado estadual Estevam Galvão, na Assembleia Legislativa, em São Paulo.



Na ocasião, o chefe do Executivo suzanense assinou junto ao parlamentar a liberação de R$ 2 milhões - valor que será destinado às intervenções na via, que fica entre o Jardim Imperador e o Jardim Monte Cristo. Essa é a segunda parte de repasse do investimento. No início deste mês, em 5 de dezembro, Ashiuchi havia liberado com o deputado a primeira parcela de R$ 1 milhão, proveniente de um montante de R$ 4 milhões.



Durante o encontro, o prefeito destacou que a prefeitura já iniciou a tramitação para o processo licitatório, visando superar esta etapa ainda neste ano para que as obras sejam iniciadas no começo de 2020. “Será mais um avanço para nossa cidade em termos de mobilidade urbana. Nossa gestão vem trabalhando por mais qualidade de vida às famílias e tenho certeza que essa obra será benéfica aos moradores de Suzano e região. Obrigado, deputado Estevam Galvão, por ter intermediado junto ao governo estadual essa melhoria ao nosso município”, disse.



Ao todo, serão aplicados 10.320 metros quadrados de capeamento asfáltico, com cinco centímetros de espessura, no trecho compreendido entre o viaduto Ryu Mizuno e a entrada do Parque Municipal Max Feffer. A liberação foi concretizada por meio de convênio assinado pelo prefeito com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional. Segundo o parlamentar, a última parcela de R$ 1 milhão deve ser liberada ainda neste ano.