Prefeitura de Suzano decide fazer alerta contra boatos e 'fake news'

A administração municipal, por meio da Secretaria de Comunicação Pública (Secop), afirmou neste sábado (23) que tem verificado “uma série de inverdades e informações equivocadas que confundem e intrigam o cidadão quanto às ações realmente exercidas pela Prefeitura de Suzano”. A pasta ressalta a importância da checagem de informações com fontes oficiais, ligadas à municipalidade, e destaca o desafio do combate aos boatos e às “fake news” junto aos usuários das redes sociais, estando sempre à disposição para esclarecimentos pertinentes na página do Facebook (Prefeitura de Suzano) e do Instagram (@prefeituradesuzano).

A velocidade da informação chegou ao ápice com o auxílio da crescente tecnologia empregada na produção de notícias, por profissionais da comunicação, bem como também por todo e qualquer pessoa que tenha acesso a um meio de publicação. Apesar do indiscutível proveito da democratização da informação, sobretudo com o advento das redes sociais e aplicativos de mensagens, é preciso reforçar a atenção quanto à origem antes de replicar as ideias absorvidas. As notícias falsas, conhecidas como “fake news”, inundam a Internet com conteúdo mentiroso e nocivo à sociedade.

O secretário de Comunicação Pública de Suzano, Marcelo Prado, defende que a melhor maneira de se informar é buscar conhecimento apenas em fontes confiáveis. “Quem não está informado, se torna presa fácil e pode se convencer até com bobagens. Cultura é a primeira linha de defesa. Uma ideia e regra útil é conhecer o autor. Anônimo, em grupos de mensagens ou nas redes sociais, é mistura instantânea e impunidade eterna. Portanto, sem autor, nem vale a pena prestar atenção”, orienta.

Prado ainda destaca a banalização do termo notícia atribuído aos boatos que surgem. “Se não há pesquisa, apuração, não é notícia. O termo tem sido utilizado deliberadamente, descreditando o jornalismo. Não se pode confundir liberdade de Imprensa com discursos imorais e formas ilegais de expressão. Muitas falas on-line são danosas, por isso precisamos ser mais sutis na avaliação”, pondera.

Além disso, vale ressaltar os perigos de montagens em fotos e vídeos, já verificadas com o mau uso das ferramentas de edição.

As informações sobre serviços e trabalhos realizados pela municipalidade estão disponíveis no portal da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br), diariamente atualizado. Todas as dúvidas e sugestões também são acolhidas por meio das páginas oficiais da administração municipal nas redes sociais. A Secretaria de Comunicação Pública está disposta a esclarecer com transparência qualquer questão da Imprensa e dos cidadãos, contribuindo para o melhor funcionamento do serviço público municipal.