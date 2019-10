Prefeitura de Suzano define nova data para concurso público

A Prefeitura de Suzano definiu uma nova data para o concurso público que será realizado neste ano. As provas inicialmente agendadas para 24 de novembro (domingo) agora serão aplicadas em 15 de dezembro (domingo). Já o outro dia, 8 de dezembro (domingo), está mantido e não sofreu mudanças. A medida pode ser conferida no Edital de Rerratificação II publicado na área “Imprensa Oficial” do endereço eletrônico www.suzano.sp.gov.br.

A alteração ocorreu porque em 24 de novembro também está marcada a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação. “Para não prejudicarmos os candidatos que também irão prestar o Enade, achamos por bem alterar uma das datas do concurso público”, explicou a secretária de Administração de Suzano, Cíntia Renata Lira da Silva.

Em razão da mudança, a chefe da pasta ressaltou que será assegurado aos candidatos que se inscreveram e já efetuaram o pagamento da respectiva taxa de inscrição o direito ao reembolso do valor recolhido. Para isso, será necessário acessar o link de requerimento de devolução que ficará à disposição no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), responsável pelo certame, no período de 8 de outubro a 8 de novembro, e preencher todos os campos solicitados.

No entanto, essa possibilidade é destinada apenas aos candidatos para cargos cuja data de prova foi alterada. Ou seja, os inscritos para concorrer a funções com provas marcadas para 8 de dezembro não terão direito a solicitar o reembolso. Outras informações podem ser obtidas com a Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Consulplan, pelo telefone 0800 283 4628 ou pelo e-mail atendimento@institutoconsulplan.org.br.

O novo concurso público da Prefeitura de Suzano (Edital nº 001/2019) tem 105 vagas em 62 cargos de vários setores, com salários que vão de R$ 1.531,45 a R$ 8.774,57. O prazo para inscrições começou em 23 de setembro e se estenderá até 24 de outubro (quinta-feira). As taxas variam de acordo com a escolaridade exigida para a função escolhida: R$ 34,88 para ensino fundamental completo e incompleto; R$ 38,90 para ensino médio e ensino médio técnico; e R$ 52,20 para ensino superior.

Dias e horários das provas do concurso público

8 de dezembro de 2019 (domingo)

• Manhã/8 horas: Agente Cultural, Agente Fiscal Ambiental, Agente Fiscal de Obras, Assistente de Suprimentos, Engenheiro Civil, Entrevistador Social, Gestor de Contratos, Motorista e Procurador Jurídico (somente prova objetiva).

• Tarde /14 horas: Agente de Orçamento, Agente de Trânsito, Agente Fiscal de Posturas, Agente Fiscal de Transporte, Ajudante Geral, Auxiliar Administrativo e Motorista de Ambulância.

15 de dezembro de 2019 (domingo)

• Manhã/8 horas: Analista Ambiental, Analista de Suporte, Analista em Gestão Orçamentária e Financeira, Borracheiro, Carpinteiro, Desenhista Projetista, Eletricista de Veículos, Encanador, Mecânico de Manutenção, Operador de Asfalto, Operador de Máquinas Pesadas, Pintor, Procurador Jurídico (somente prova discursiva), Sepultador, Soldador, Técnico Agrícola, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Suprimentos e Topógrafo.

• Tarde/14 horas: Agente de Gestão Administrativa, Agente Fiscal Patrimonial, Almoxarife, Analista de Sistemas, Arquiteto, Auxiliar de Topógrafo, Bibliotecário, Contador, Educador Social, Eletricista, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro Florestal, Fisioterapeuta, Gestor Ambiental, Jornalista, Médico Ginecologista 10h, Médico Ginecologista 20h, Médico Neurologista 20h, Médico Pediatra Plantonista 24h, Médico Psiquiatra Infantil, Médico Veterinário 20h, Monitor de Atividades Esportivas, Lazer e Recreação, Operador de Máquinas Leves, Pedreiro e Psicólogo Social.