Prefeitura de Suzano e Crea-SP firmam convênio de cooperação técnica

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), assinou na tarde desta terça-feira (29) um convênio de cooperação técnica com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). A parceria tem como principal objetivo a troca de informações para garantir mais fiscalização e segurança às obras realizadas no município, além de auxiliar na capacitação e no respaldo técnico aos profissionais da área.

Suzano é a primeira cidade da região a estabelecer essa proximidade com o Crea. O encontro, sediado noPaço Municipal, contou com a participação do secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e de representantes da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS). De acordo com o chefe da pasta municipal, a ação amplia a força-tarefa de fiscalização no município. “Esta é uma colaboração que faz a diferença para atuarmos em fiscalizações e denúncias. Agora começamos a traçar um plano de trabalho para estipular o cronograma de atividades conjuntas”, disse.



O presidente do Crea, Vinicius Marchese, parabenizou o município pela assinatura do convênio e reforçou que a parceria é mais uma medida de segurança à população contra o mau exercício da profissão. “Se todo prefeito tivesse essa sensibilidade de aproximação, tenho certeza de que teríamos muito mais tranquilidade. O Crea segue com experiência em todo o Estado e está à disposição de Suzano em qualquer necessidade. Espero que a cidade seja exemplo à região”, afirmou.



Já o prefeito destacou os avanços no planejamento urbano da cidade. “Assumimos um município que não tinha nem Plano Diretor, passando todas as necessidades de revisão. Em dois anos alcançamos muitas coisas, que não são obras a olho nu, mas que são de extrema importância enquanto projetos e manejos para sanar dívidas do passado, a exemplo também da Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo (Luops) e do nosso Plano de Mobilidade Urbana”, pontuou.



O chefe do Executivo suzanense finalizou agradecendo e ressaltando a importância da parceria para o município. “A prefeitura não trabalha sozinha. Agora o Crea também faz parte desta corrida. Fico muito feliz de estar somando com este grupo”.



Ainda estiveram presentes os presidente e vice-presidente da AEAAS, Roberto Saito e Jane Gama, o conselheiro do Crea Joni Matos Incheglu, o inspetor João Molina e demais representantes da categoria.