Prefeitura de Suzano e Exército promovem ação social na Praça João Pessoa

A 12ª Brigada de Infantaria Leve (Aeromóvel), do Exército Brasileiro, com o apoio da Prefeitura de Suzano, realizará nesta quarta-feira (12) uma Ação Cívico-Social (Aciso), na Praça João Pessoa, das 9 às 15 horas. Estão previstas a participação de 90 integrantes e a presença do comandante da unidade militar, general de brigada Helder de Freitas Braga.O evento é aberto a toda a população.

Atropa com 600 membros está instalada no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, desde segunda-feira (10), para a realização de exercícios de adestramento em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Na oportunidade, serão oferecidos atendimento básico de saúde e conscientização sobre cuidados odontológicos. A Secretaria Municipal de Saúde vai dispor de testes de glicemia e as equipes darão orientações a respeito de violência, vacinação e outros trabalhos realizados pela pasta.

Uma equipe do projeto Suzano Mais Emprego também estará presente no evento. Haverá recolhimento de currículo e orientações sobre Microempreendedor Individual (MEI) e Banco do Povo. No posto volante também será realizada a entrega de carta de encaminhamento a pessoas que se encaixam nas vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Atualmente, há 50 oportunidades para telemarketing.

No local, também poderá ser realizada inscrição para o processo seletivo de jovens que querem concorrer ao Programa Aprendiz Formare, fruto de uma parceria entre a administração municipal e a Suzano Papel e Celulose. Ao todo, são 15 vagas para jovens de 18 e 19 anos (completos até 31 de dezembro de 2018).

Cerca de 90 soldados farão a exposição de material de emprego militar e divulgação institucional. Também promoverão passeio de viatura para crianças e brincadeiras voltadas a elas, como obstáculos e pista de cordas. O evento contará ainda com apresentação da banda de música do 6º Batalhão de Infantaria Leve (BIL).

A terça-feira (10) foi o primeiro dia de exercício da tropa em Suzano. Das 14 às 22 horas, um pelotão com 30 integrantes deu apoio à segurança nas plataformas e nos acessos da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A ação no local também deve acontecer nesta quarta-feira (12), no mesmo horário.

Já no período da noite – das 19 às 23 horas – cerca de 90 homens fariam patrulhamento a pé e motorizado e pontos de revistas (checkpoint) de pedestres e motoristas, nos bairros Jardim Gardênia Azul, Jardim Maitê e Jardim Luela. A atividade do Exército no município segue até a próxima sexta-feira (14).