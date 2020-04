Prefeitura de Suzano e Sabesp iniciam processo de higienização de ruas

A Prefeitura de Suzano, em parceria com a Sabesp, iniciaram, nesta quarta-feira (1°), uma ação de higienização, com água clorada, nos pátios e entorno da Santa Casa, do Hospital Santa Maria e do Restaurante Bom Prato. A Companhia verifica a viabilidade de executar a mesma ação em outras unidades de saúde do Alto Tietê.

Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), a higienização será realizada em todas as ruas do município. Primeiro, o foco será a área central, tendo em vista a grande quantidade de comércios e aglomeração de pessoas. Depois, irá para as regiões Norte e Sul, como Palmeiras e Miguel Badra.

Em nota, a Sabesp explicou que, por causa do coronavírus, a Companhia está aplicando mais cloro na água utilizada na ação de lavagem para garantir maior eficiência ao processo de higienização.

A Companhia já anunciou algumas medidas para auxiliar a população neste momento de dificuldade por causa da COVID-19. Está isentando do pagamento das contas de água e esgoto os clientes das categorias de uso Residencial Social e Residencial Favela. Aproximadamente 2 milhões de pessoas que já têm o benefício no Estado e serão atendidas pela medida, que vai valer por três meses (abril, maio e junho) para contas emitidas a partir de 1º de abril.

Para evitar aglomerações e deslocamentos durante a pandemia, desde o dia 23/3 as agências de atendimento ao público estão fechadas. Por causa disso, a Sabesp ampliou os serviços disponíveis pela central de atendimento telefônico. O número 0800 055 0195. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas. A Companhia também está incentivando o uso das plataformas virtuais pela Agência Virtual (no site www.sabesp.com.br) ou pelo app Sabesp Mobile, disponível nas plataformas iOS e Android.

As áreas operacionais continuam trabalhando para garantir o pleno funcionamento do sistema de abastecimento e de toda a infraestrutura de saneamento.