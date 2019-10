Prefeitura de Suzano e Sebrae promovem oficinas voltadas ao empreendedorismo

A Prefeitura de Suzano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), está promovendo até o final de outubro uma série de oficinas para pessoas interessadas em melhorar a performance de seus negócios. As palestras ocorrem no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro).

A workshop “Começar Bem: Formalização”, que acontecerá na próxima terça-feira (29), segue com inscrições abertas. A atividade, proporcionados por especialistas indicados pelo Sebrae e com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, tem como principal objetivo indicar o passo a passo para se formalizar nos diversos ramos, apresentando os caminhos para a legalização de negócios, além dos deveres e dos direitos que os empresários passarão a ter.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao posto do Sebrae, localizado no piso térreo do Centrus, e preencher uma ficha. O cadastro é gratuito e também pode ser feito pelo telefone 0800-570-0800.

As atividades promovidas pelo Sebrae em Suzano tiveram início nesta terça-feira (22), com a palestra “Organize o Caixa da Sua Empresa”. Cerca de 30 pessoas participaram. A oficina apresentou de maneira eficiente e intuitiva os aspectos do dia a dia para o equilíbrio das contas.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, as parcerias voltadas à capacitação são fundamentais para a sobrevivência de micro e pequenas empresas nos seus primeiros anos de criação.

“O equilíbrio nas contas e a regularização de sua situação em termos legais e jurídicos são fatores preponderantes para a sobrevivência, uma vez que em muitos casos a falta de conhecimento leva ao fechamento prematuro. Todas as iniciativas que estão voltadas para o fomento do empreendedorismo sempre serão bem-vindas e encontrarão nossa secretaria de portas abertas”, disse.