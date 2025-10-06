Prefeitura de Suzano e USP avançam com criação do novo Plano de Turismo

A Prefeitura de Suzano organizou nesta segunda-feira (06/10), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, um encontro com o grupo de professores e alunos da Universidade de São Paulo (USP) que está incumbido de promover a atualização do Plano Diretor de Turismo da cidade. O objetivo foi apresentá-los aos gestores municipais de diferentes pastas para que pudessem ser esclarecidas as dúvidas relacionadas aos pontos turísticos, que foram conhecidos durante o último fim de semana (04 e 05/10).

Participaram da recepção o prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o vice-prefeito Said Raful, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, e o presidente da Câmara, Artur Takayama.

Essa reunião fechou o primeiro ciclo de atividades relacionadas a esse trabalho, que seguirá até o fim do próximo ano. Todas as informações que foram registradas durante as visitas in loco, nos dois dias anteriores, e no diálogo com as secretarias, nesta oportunidade, servirão de base para um estudo inicial sobre a atualização do plano, que deverá ser apresentado no mês que vem.

Já a partir do próximo ano, a representação da USP, por meio do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP) da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da instituição, começará a traçar as diretrizes que darão origem ao projeto que deverá ser entregue à administração municipal, com o objetivo de indicar as estratégias para estruturação da cidade pelo viés do turismo, a partir dos recursos que serão viabilizados em função da aprovação de Suzano como Município de Interesse Turístico (MIT), durante sessão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), realizada em 27 de agosto.

A condução do grupo de estudos está sendo realizada pelas professoras Debora Braga e Clarissa Gagliardi, que estiveram junto com 21 alunos em alguns dos pontos que poderão fazer parte do novo roteiro turístico da cidade.

A professora Clarissa Gagliardi enalteceu a presença de tantas autoridades no evento. “Não acontece em todos os municípios que visitamos. Isso mostra a importância que Suzano está dando para a atualização deste plano e como está comprometido com os avanços que poderão ser proporcionados com as melhorias pensadas para este setor”, disse Gagliardi.

Mauro Vaz reforçou que a atualização do Plano Diretor de Turismo completa um conjunto de ações voltadas ao desenvolvimento econômico da cidade.

O prefeito destacou a responsabilidade que a cidade passou a ter como Município de Interesse Turístico. “Vamos honrar o título que nos foi concedido com muito trabalho voltado para o setor. Temos uma diversidade muito grande e aspectos a serem explorados com as diferentes atrações do município. Buscaremos implantar as rotas turísticas específicas que poderão incluir as paróquias, os parques e a gastronomia, colocando a cidade em evidência com os elementos que fazem parte da nossa identidade”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal. Ainda estiveram presentes o vereador Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e os secretários Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação); Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esporte e Lazer); Itamar Viana (Finanças); e César Braga (Controladoria Geral do Município).