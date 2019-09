Prefeitura de Suzano estuda novas rotas turísticas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego estuda novas rotas turísticas em Suzano. Integrantes da pasta visitaram áreas no trajeto entre a Cidade Edson e o Baruel a fim de analisar o potencial da região para opções ao turismo de aventura e religioso. Atualmente, o município adota roteiros que abrangem templos, clubes e associações culturais, além da Rota da Madeira e do Circuito Turístico das Nascentes.



O novo estudo é acompanhado por membros da comunidade católica Santa Cruz, localizada na estrada Fazenda Viaduto, por onde o percurso deve passar, partindo da Paróquia Bom Pastor, no bairro Cidade Edson. A via é acessada por meio da rua Lobato.



O caminho pela estrada Fazenda Viaduto permite contato com a natureza, sendo uma opção de lazer e de aventura, sobretudo aos ciclistas. A expectativa é de que o percurso até a Igreja do Baruel, no distrito de Palmeiras, ofereça paradas em pontos estratégicos de visita, como a capela Santa Cruz e a Pedra do Estudante, que confere uma vista privilegiada da cidade e de localidades no entorno, como Mogi das Cruzes e a zona leste de São Paulo.



Além disso, a secretaria analisa a possibilidade de estabelecer outras parcerias na região, como produtores rurais e o Centro Familiar Casa Nazaré, por exemplo. De acordo com a responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Negócios e Turismo, Ana Rosa Augusto, o diálogo com os proprietários de áreas particulares é fundamental neste primeiro passo. “A aproximação com a comunidade Santa Cruz tem sido importante para descobrirmos o potencial da região, que já recebe grupos de rapel e adeptos de trilhas. A ideia é abraçar outros pontos ao longo do trecho, assim como tem acontecido com a capela da comunidade”, comentou.



A visita teria fim, então, na Igreja do Baruel, totalizando um roteiro de cerca de 8,5 quilômetros. O percurso é pelo menos meio quilômetro mais extenso que a primeira rota estudada pela pasta, também entre a Cidade Edson e o Baruel, voltada principalmente aos ciclistas.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, o projeto em desenvolvimento segue na fase de estudos. “A secretaria deve se empenhar em amadurecer a ideia nas próximas semanas, inclusive mobilizando outros setores para estudar estratégias de sinalização, zeladoria e identidade visual da rota”, explicou o chefe da pasta.