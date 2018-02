Prefeitura de Suzano fará processo seletivo para Cursinho Pré-Vestibular

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) dará início nesta segunda-feira (5) às inscrições para o processo seletivo para o Cursinho Pré-Vestibular da Prefeitura de Suzano. O prazo para se cadastrar se estenderá até o próximo dia 15 (quinta-feira) e o exame será aplicado em 24 de fevereiro (sábado). Ao todo, são 100 vagas disponíveis – 50 para o período da manhã e 50 para o da noite – e a previsão é de que as aulas comecem em 5 de março (segunda-feira).

Assim como na edição do ano passado, o curso será voltado para pessoas comprovadamente de baixa renda. Para conseguir ingressar no Cursinho Pré-Vestibular, os candidatos realizarão um processo seletivo, composto de uma prova com 60 questões de múltipla escolha e uma redação. O conteúdo do exame foi preparado pelos oito professores voluntários que também darão as aulas, que ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 19 horas às 22h30, e se estenderão até 14 de novembro nas dependências do Saspe. Estão previstos também simulados, aulas complementares e reuniões eventualmente aos sábados.

Além disso, haverá divisão de vagas por regiões da cidade. Serão 40 oportunidades para pessoas da zona norte (distrito do Boa Vista), 25 para a zona sul (distrito de Palmeiras) e 35 para as zonas leste, oeste e central (demais regiões). Outras informações sobre como se inscrever, documentos necessários e horários podem ser consultadas no comunicado disponível no site www.suzano.sp.gov.br/web/saspe, a partir desta segunda-feira (05/02), e pelo telefone 4743-1600.

As inscrições na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro) podem ser feitas das 9 às 16 horas. Não será cobrada qualquer taxa, mas haverá no ato do cadastro uma entrevista socioeconômica em que o interessado em participar, que deve ter concluído ou estar cursando o ensino médio, terá de apresentar documento comprobatório da baixa renda familiar.

É necessário levar: original e cópia do RG do candidato e dos integrantes da família; comprovante de endereço com CEP atualizado; histórico escolar; certificado de conclusão do ensino médio (caso tenha concluído); declaração de matrícula atualizada (para quem ainda cursa o último ano do ensino médio); e comprovante de rendimento dos membros da família que contribuem.

A prova de seleção, será realizada no dia 24 de fevereiro (sábado), com duração de três horas, em local e hora a serem definidos, tendo em vista o número de inscrições que forem efetivadas. O exame será composto de uma redação, com valor de 40 pontos, e de 60 perguntas de múltipla escolha, com valor de 60 pontos, de disciplinas do ensino médico: Língua Portuguesa (10 perguntas), Matemática (10), Biologia (5), Filosofia (5), Física (5), Geografia (5), História (5), Inglês (5), Química (5) e Sociologia (5).

Resultado

A lista com os candidatos selecionados será divulgada nos dias 1º e 2 de março (quinta e sexta-feira), a partir das 14 horas, no Saspe. Poderão ser convocados em chamadas complementares até a data limite de 10 de abril. A matrícula será efetivada mediante assinatura de contrato de convivência e regras básicas, durante a aula inaugural, em 5 de março. Assim, a ausência sem justificativa no dia incapacita a continuidade do curso, gerando a eliminação do candidato faltante e o chamamento do seguinte, conforme lista de espera criada a partir dos critérios classificatórios.

A equipe de professores é formada por estudantes de graduação, pós-graduação e egressos de universidades que atuam na região do Alto Tietê, todos com experiência em docência em pré-vestibular, escolas de ensino fundamental e médio e/ou aulas particulares. O material didático utilizado é exclusivo, sendo elaborado e atualizado pelos próprios docentes.

Para a dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi, a iniciativa da Prefeitura de Suzano é uma grande oportunidade para quem quer buscar uma formação em nível superior no futuro e não tem condições de arcar com os custos de um curso preparatório para vestibular.

“O município cumpre um papel social importantíssimo quando abre essa possibilidade para as pessoas que desejam se dedicar aos estudos e realmente precisam do apoio do Poder Público para conseguir atingir esse objetivo. É a chance não apenas de poder conquistar um diploma universitário lá na frente, como também de vislumbrar uma porta de entrada para o mercado de trabalho, que a cada dia exige uma mão de obra capacitada e de qualidade. Desta maneira, conseguimos continuar a transformação de Suzano em uma cidade mais justa e igualitária”, destacou.