Prefeitura de Suzano inaugura novo campo de futebol no Nova América

A Prefeitura de Suzano inaugurou neste sábado (26/04) o novo campo de futebol do Residencial Nova América, localizado na rua Carim Jorge, ao lado da Escola Municipal Engenheiro Isaías Martinelli Gama. A estrutura passa a integrar a lista de praças esportivas da cidade e representa um marco importante na valorização do bairro e da convivência comunitária. Este é o 22º campo de futebol municipal e será utilizado tanto para jogos amadores quanto para lazer de jovens e adultos e atividades sociais promovidas por entidades e grupos locais.

A cerimônia de entrega contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; do vice-prefeito Said Raful; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado; do ex-prefeito e secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; do vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva.

O espaço inaugurado neste sábado tem uma área total de 3.528 metros quadrados (m²) e conta com um campo com dimensões de 84 metros de comprimento por 42 metros de largura. A estrutura inclui 378 m² de mureta e alambrado ao redor do campo, garantindo a segurança e o bom uso. Ao lado, foi construída uma praça com piso intertravado em uma área de 584,35 m², contribuindo para o conforto dos frequentadores. O local foi equipado com mesas para jogos de dominó, dama e xadrez, oferecendo alternativas de lazer para todas as idades.

O investimento na obra foi de mais de R$ 800 mil, provenientes de recursos conquistados por intermediação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, no valor de R$ 500 mil, emenda do vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, de R$ 175 mil e contrapartida da prefeitura de R$ 125 mil.

O local foi pensado para ser mais do que apenas um campo de futebol: trata-se de um espaço de encontro, integração e prática de atividades físicas, atendendo diretamente os moradores do Nova América e bairros vizinhos. As traves instaladas no campo seguem o padrão oficial Fifa, com 7,32 metros de largura por 2,44 metros de altura.

Importância

O secretário de Esportes e Lazer destacou que o novo campo será muito importante para a cidade e para a comunidade local. “É uma grande alegria ver mais um campo sendo entregue à população. O Nova América ganha não apenas uma praça de esportes, mas um verdadeiro centro de convivência. A gestão municipal tem se empenhado para garantir espaços de qualidade, acessíveis e pensados para todas as idades”, afirmou Nardinho.

Para o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, a união de esforços e a atuação da administração municipal foram fundamentais. “Houve um empenho e uma dedicação muito grandes para conseguir proporcionar esta entrega. Não tenho dúvida de que será fundamental para a qualidade de vida da comunidade”, disse Samuel.

Durante sua fala, o vereador Leandrinho contou que se tratava de um desejo antigo dos moradores do bairro. “Foi uma verdadeira luta que começou lá atrás, em 2018, quando a gestão Rodrigo Ashiuchi concedeu o espaço para que fosse possível tornar essa área em um importante espaço esportivo. Agradeço à atuação da prefeitura e também do deputado André do Prado. Hoje já é uma realidade”, apontou o parlamentar.

O vice-prefeito destacou que o local será uma grande referência aos moradores do bairro e um importante polo de convivência. “Essa obra evidencia o olhar atento da administração municipal, que está preocupada em desenvolver políticas públicas que fazem a diferença na vida das pessoas. Sem dúvida, representará também o início de uma trajetória ainda mais promissora do time do Nova América nos jogos que irá sediar no novo campo”, comentou Said.

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que a obra teve o processo iniciado durante sua gestão e se disse satisfeito por ver mais uma obra sair do papel. “Muita gente possibilitou esse momento, que será um marco para o bairro. Por isso, parabenizo a todos os envolvidos, que dedicaram para que tivéssemos mais um final feliz em Suzano. Com parceiros como o vereador Leandrinho e o deputado André do Prado e com toda a equipe do prefeito Pedro Ishi e do vice Said Raful, o resultado não poderia ter sido outro”, ressaltou.

Segundo o presidente da Alesp, a implantação do campo do Nova América era um compromisso estabelecido com os moradores “É nossa obrigação transformar pedidos das pessoas em realidade. Isso é política séria, que muda para melhor a vida da população. Agora é uma benfeitoria da comunidade, que irá preservar e cuidar para o bom uso de todos. E nós vamos continuar juntos para Suzano seguir avançando”, enalteceu André do Prado.

Melhorias

A entrega do campo do Nova América foi oficializada com o corte da fita inaugural pelas autoridades, lideradas pelo prefeito Pedro Ishi. “É um verdadeiro presente para o bairro, que me deixa bastante alegre e satisfeito, porque os moradores pediam bastante. Mas tudo isso só foi possível por causa da atuação do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, do deputado André do Prado e do vereador Leandrinho. E nos próximos meses estão previstas melhorias para o campo, que irão possibilitar mais atividades, inclusive escolinha de futebol para as crianças e adolescentes”, finalizou o chefe do Executivo.

Também estiveram presentes no evento o presidente da Liga Municipal de Futebol de Suzano, Marcelo Menezes; o presidente do Nova América Futebol Clube, Adolfo Solda Neto; a presidente da Associação dos Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompeia, Ivani Soares; e o CEO da empresa Senshi Brasil, Fernando Brandão.