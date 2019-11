Prefeitura de Suzano inicia implantação do Quarteirão da Assistência Social

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta sexta-feira (8) a implantação do Quarteirão da Assistência Social onde antes funcionavam o Restaurante Popular e uma creche, na área central da cidade. Trata-se de um complexo que vai unir em um só local serviços referentes à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com o objetivo de otimizar e humanizar o serviço à população.

Futuramente, haverá lá o órgão gestor, ou seja, a sede da pasta, bem como as atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e do Espaço dos Conselhos, com anfiteatro, salas de atendimento e espaço para abrigar a frota de veículos do setor.

Além disso, o complexo também será a nova sede do Restaurante Bom Prato, que atualmente está localizado no Parque Maria Helena e funciona em parceria com o governo do Estado. As refeições passarão a ser servidas no número 536 da rua Dr. Felício de Camargo, no centro, no antigo Restaurante Popular, e, possivelmente, em maior quantidade.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Murilo Inocencio, ressaltou que a unificação será apenas dos serviços no quadrilátero central. “Isso quer dizer que o projeto manterá as unidades presentes nos bairros. Quanto a isso nada mudará. A ideia da junção é oferecer todos os serviços em um só lugar, otimizando a vida dos cidadãos, com atendimento digno e de qualidade”, ressaltou.

O Quarteirão da Assistência Social terá três acessos à população: pelas ruas Monsenhor Nuno, Presidente Rodrigues Alves e Dr. Felício de Camargo. Já a parte interna será interligada para facilitar a mobilidade tanto dos usuários quanto dos funcionários. “Estamos em um local próximo à estação de trem, de fácil acesso, tudo para descomplicar a vida daqueles que mais precisam desses serviços oferecidos pela administração municipal”, frisou o vice-prefeito Walmir Pinto.

A previsão é de que o complexo seja entregue em janeiro de 2020. “A vida irá voltar em mais uma área recuperada pela nossa gestão, como sede de um projeto tão importante às famílias suzanenses. É mais acolhimento chegando com uma grande oferta de serviços essenciais à população. Mais um grande passo no desenvolvimento da nossa cidade”, finalizou Ashiuchi.