Prefeitura de Suzano inicia revitalização de duas vias do Jardim Márcia

O prefeito Rodrigo Ashiuchi conferiu de perto nesta quinta-feira (17/08) o início dos serviços que garantirão a revitalização das ruas Cora Marcolongo dos Reis e Luciano de Godoi, no bairro Jardim Márcia. Na vistoria, ele esteve acompanhado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt. Os três aproveitaram a oportunidade para conversar durante uma hora com aproximadamente 25 moradores sobre as ações que estão sendo implementadas pela administração municipal nesta região.

Em ambas as vias estão sendo promovidas intervenções referentes à troca de guias e sarjetas, além da reforma de sarjetões, que prepararão as ruas para receber a nova camada de asfalto. Os recursos para a execução dos trabalhos foram viabilizados por uma emenda impositiva do vereador Márcio Malt, de R$ 500 mil, e contrapartida da prefeitura no valor de R$ 231.424,60. Serão investidos R$ 386.671,39 para as obras na rua Cora Marcolongo dos Reis e R$ 344.753,21 para as intervenções na rua Luciano de Godoi.

As atividades que estão sendo desenvolvidas nesses locais garantirão o recapeamento asfáltico em cada uma das ruas. Ao final das ações previstas para as vias, que ficarão sob a responsabilidade da empresa SM Comércio e Serviços Eireli, ainda será garantida a zeladoria completa nos locais, como varrição de ruas e capinação, além de revisão na iluminação pública. A estimativa é de que os trabalhos sejam concluídos em até quatro meses.

Reunião

Para os residentes do Jardim Márcia, o prefeito falou sobre as intervenções que já têm sido executadas no entorno das vias e que irão melhorar as condições de mobilidade. Na ocasião, foram citadas outras obras viárias que beneficiarão a região, como o prolongamento da avenida Roberto Simonsen, que ligará a rua José de Almeida, principal via do bairro, à estrada Santa Mônica, no bairro Parque Santa Rosa.

Também foi destacado o prolongamento da rua Sete de Setembro, que será inaugurada em breve, e garantirá a ligação entre a avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, e a avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. Um novo acesso ainda será proporcionado por meio da chamada rua do Shibata, que promoverá uma conexão entre a avenida Armando Salles de Oliveira e a rua José de Almeida.

A moradora da residência onde foi realizada a reunião, Roseane Lessa, destacou que a obra representa uma conquista para todo o bairro. “Ficamos imensamente agradecidos pelas melhorias que estão sendo implementadas e pela presença do prefeito. Estamos muito felizes com a oportunidade de promovermos esse encontro, que mobilizou residentes de várias ruas do bairro”, disse ela.

Márcio Malt ressaltou a importância do trabalho em conjunto para viabilizar obras que melhoram a qualidade de vida da população. “Eu recebo as demandas e levo à administração municipal, que vem nos atendendo. Por isso, agradeço o empenho da prefeitura e da Câmara de Vereadores com os projetos que tem colaborado com o desenvolvimento da cidade. É uma satisfação poder contribuir com essa obra de recapeamento”, afirmou o parlamentar.

O secretário falou sobre o início das obras. “A ordem de serviço para a primeira etapa das intervenções é o pontapé para a transformação que faremos nessas duas importantes vias do bairro. É uma grande alegria poder compartilhar com vocês as atividades que vamos executar nessas vias, que já estão recebendo os serviços preliminares antes da troca do asfalto”, declarou Oliveira.

Por sua vez, Ashiuchi agradeceu aos moradores pela receptividade. “Obrigado a todos pela oportunidade de compartilhar com vocês o nosso trabalho. Nesses encontros, temos a chance de conversar sobre as obras de mobilidade urbana, que garantirão revitalização das ruas já existentes e possibilitarão novos deslocamentos com as novas vias que estão sendo abertas. Esta região vem sendo muito valorizada com os investimentos no Parque Max Feffer e as obras do Hospital Federal. Suzano segue se desenvolvendo em todos os cantos da cidade”, frisou o prefeito.