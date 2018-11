Prefeitura de Suzano inicia trabalho para melhorar convívio e conservação em condomínios

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano deu início nesta segunda-feira (5) à execução do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST) junto às famílias que vivem nos conjuntos residenciais Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, localizados no Jardim Fernandes. Trata-se de um processo de pós-ocupação do programa federal Minha Casa, Minha Vida que terá duração de um ano para 440 famílias.

A ordem de serviço para a empresa responsável pelo acompanhamento dos moradores foi assinada na última quinta-feira (1º). A iniciativa tem como principal objetivo ajudar na integração, na adaptação e na formação de uma identidade de coesão e comunidade. O custo total previsto para a realização deste trabalho é de R$ 340 mil, para os dois condomínios.

O PDST é desenvolvido por dois grupos de três profissionais cada e envolve quatro eixos principais: Desenvolvimento Socioeconômico; Educação Ambiental e Patrimonial; Mobilização e Fortalecimento Social; e Acompanhamento e Gestão Social. Por meio de palestras, entrevistas, plantões de dúvidas, entre outras ações, serão trabalhados os temas da conservação dos apartamentos e das áreas comuns e da integração das famílias em um ambiente sadio e próspero.

Esse trabalho coincide com o empenho da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação junto a representantes dos blocos, membros da construtora responsável pelo empreendimento e a Caixa Econômica Federal. Há dez dias, um encontro entre as partes tratou de questões envolvendo as condições de algumas moradias, maçanetas, portas, janelas e outros itens. A construtora responsável irá atuar na recuperação da estrutura e os representantes das torres em conservação, pintura e reparos.

O secretário Elvis José Vieira afirma que a Prefeitura de Suzano está atuando dentro de suas competências para promover a integração. “O acompanhamento dessas pessoas, que há muito tempo aguardavam pela ocupação regular dos imóveis, é um compromisso que adotamos pela importância desses empreendimentos na vida delas. Da mesma forma, damos apoio para todas as partes, com o propósito de que tenham cada vez mais independência e progresso”, afirmou.

Os dois conjuntos populares ficam um ao lado do outro, na estrada do Ribeirão, no Jardim Fernandes, e foram construídos por meio do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”. Ambos somam 440 apartamentos, sendo 240 no Solar das Hortênsias e 200 no Solar das Oliveiras. Os apartamentos começaram a ser ocupados em maio deste ano.