Prefeitura de Suzano intensifica fiscalização em estabelecimentos comerciais

O Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Suzano tem realizado uma série de ações em estabelecimentos comerciais. Somente na última semana, dois hotéis foram interditados por não apresentarem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) atualizado.

Ambos estão instalados na região central da cidade. De acordo com o diretor do setor, Edson Tavares, os dois locais estavam com o AVCB vencido desde 2017 e funcionavam irregularmente desde então.

“A nossa prioridade é garantir a segurança da população. São locais onde há uma grande circulação de pessoas. Ambos os estabelecimentos só poderão reabrir caso regularizem essa documentação. Vamos continuar monitorando. Caso haja desobediência, vamos lacrar e multar os proprietários”, explicou.

A fiscalização nos comércios vai continuar. Nos próximos 20 dias, as equipes permanecerão na malha central. Após este período, o trabalho alcançará bairros mais afastados. Desde o dia 15 de dezembro, em menos de um mês, o setor interditou, no total, 12 locais, sendo seis lojas de celulares, quatro bares e os dois hotéis na primeira semana de janeiro.

O objetivo dos fiscais é passar por todos os estabelecimentos comerciais de Suzano. As equipes estarão com veículo oficial e devidamente identificadas. “A ideia é atingir a regularidade de 100% dos estabelecimentos. Não queremos ter de fechar os locais, mas apenas que eles atendam a todos os requisitos para trabalharem com total segurança, tanto para os clientes quanto para os funcionários”, completou o diretor.