Prefeitura de Suzano mantém serviços essenciais no feriado de Ano-Novo

Em razão do feriado de Ano-Novo, celebrado na próxima segunda-feira (01/01), a população deve se atentar à suspensão do funcionamento de parte das repartições públicas da Prefeitura de Suzano. Ainda assim, os serviços essenciais permanecerão sendo prestados no período, principalmente nos segmentos de segurança, saúde e zeladoria urbana. A retomada integral do expediente ocorrerá um dia depois, na terça-feira (02/01).

Os trabalhos executados pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã continuarão de forma ininterrupta, tendo em vista que a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Defesa Civil poderão ser acionadas a qualquer momento pelos telefones (11) 4746-3297 e (11) 4748-5394, respectivamente. Já as demandas relacionadas ao trânsito do município seguirão sendo atendidas pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana. A pasta disponibiliza o número (11) 4746-1166.

A Secretaria Municipal de Saúde manterá os trabalhos 24 horas por dia no Pronto-Socorro Municipal (PS), anexo à Santa Casa de Misericórdia (rua Kaneji Kodama, 1.459 – Vila Figueira), no Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319 – Jardim Amazonas) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista (rua Guarani, 200). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará funcionando e poderá ser acionado normalmente pelo número 192.

Por sua vez, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), que dispõe de um espaço de mais de 300 mil metros quadrados para práticas esportivas ao ar livre, estará fechado durante o feriado de Ano-Novo. O espaço voltará a funcionar normalmente a partir da próxima terça-feira (02/01), das 6 horas às 19h30, considerando que o local teve o seu horário de funcionamento excepcionalmente expandido em janeiro, de modo que os suzanenses possam aproveitar a nova fonte interativa Acqua Play, inaugurada em 10 de dezembro.

O equipamento ainda compreende o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, que proporciona o contato do público com uma estrutura completa contendo centenas de espécies de mudas floríferas, animais e jardins. Além disso, os visitantes podem encontrar o PlayPet, local que oferece um ambiente destinado para convivência, exercícios e condicionamento de cães - desde que haja um cadastramento prévio - bem como a obtenção da carteirinha para acesso ao espaço. Também é possível acessar o orquidário e conhecer os diversos animais que habitam no local, como peixes, pássaros, tartarugas e jabutis.

Ainda funcionam normalmente os diversos serviços de zeladoria efetuados pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, como varrição, capinação e limpeza da cidade, visando proporcionar um feriado mais confortável aos suzanenses. Por sua vez, os cemitérios São João Batista e São Sebastião também continuarão abertos, das 8 horas às 17h30, além do Velório Municipal, entre 06h30 e 18h30.