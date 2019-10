Prefeitura de Suzano organiza ações em alusão à campanha Outubro Rosa

Durante todo o mês, a Prefeitura de Suzano vai promover atividades em alusão ao Outubro Rosa, campanha de conscientização que alerta as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. Entre os serviços, estão exames de Papanicolau, dia da beleza e testagem rápida de HIV e Sífilis, bem como palestras e orientações sobre a prevenção de doenças que afligem com maior frequência o público feminino.

Para começar, a partir deste sábado (5), a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Boa Vista realiza mutirão de Papanicolau, que é um exame ginecológico de citologia cervical realizado como prevenção ao câncer do colo do útero, além de testagem de HIV e Sífilis especificamente ao público feminino. O posto também vai realizar palestras semanais em horários de maior movimento.

Na próxima quarta-feira (9), a partir das 9 horas, a UBS do Jardim Vitória terá “sessão pipoca” com vídeos explicativos sobre as enfermidades que a campanha enfrenta neste mês. Também contará com espaço para cuidados com a pele e maquiagem.

No mesmo dia, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) promove das 14 às 16 horas uma palestra sobre “A Importância da Prevenção ao Câncer de Mama”, tendo à frente a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde Sheila Moura de Oliveira Breda. A ação é gratuita e não será preciso se inscrever. Basta chegar com 15 minutos de antecedência à sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro).

Já a UBS Tabamarajoara está organizando encontros de discussão. Nos dias 10 e 24 de outubro (quintas-feiras), haverá “Grupo de Saúde Mental na Gestação para Mulheres” e “Grupo de Amamentação para Prevenção ao Câncer de Mama”. Nos dias 16 e 30 (quartas-feiras), o grupo será destinado à “Saúde Mental na Melhor idade”. E para 14 de outubro (segunda-feira), o posto também promoverá mutirão de Papanicolau com palestra sobre câncer de mama.

Às moradoras do Jardim Revista, a Saúde suzanense realiza na UBS exames de Papanicolau entre 14 e 18 de outubro (de segunda a sexta-feira), além de um dia da beleza e de apresentações em vídeo sobre prevenção ao câncer de mama no dia 16.

Para as famílias que vivem próxima à UBS do Jardim Alterópolis, haverá dia da beleza no dia 18 (sexta-feira) e realização de testes rápidos de HIV e Sífilis no dia 19 (sábado). Já para o dia 25 (sexta-feira), o Grupo da Terceira Idade se reúne para discutir sobre “Saúde da Mulher, Câncer de Colo de Útero e de Mama”.

Na região sul, a UBS de Palmeiras realiza todos os dias pequenas palestras intituladas “Se Toca Mulher”. Em 18 de outubro haverá um dia de beleza e, dia 30 (quarta-feira), mutirão de Papanicolau.

A UBS do Jardim Colorado vai ter todos os dias atividades de conscientização sobre câncer de mama, importância do autoexame e saúde da mulher, com exames de Papanicolau conforme rotina. E para concluir a programação, no dia 31 (quinta-feira), haverá uma confraternização com mulheres.

Para concluir, o secretário municipal de Saúde, Luís Cláudio Rocha Guillaumon ressalta que todos os 23 postos de saúde contarão com ações no dia a dia e a suzanense que desejar participar, deve procurar a UBS mais próxima de sua residência. “É muito importante que as mulheres participem dessas atividades. Quando a doença é identificada com precocemente, como o caso do câncer de mama, as chances de cura chegam a 95%”, informou, ao lembrar que para mais informações, como os horários de atendimento, podem ser obtidas pessoalmente ou por telefone no posto de saúde mais próximo de sua residência.

Saspe oferece oficinas voltadas apenas para mulheres

Também durante o mês de ações alusivas ao Outubro Rosa, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vai abrir inscrições, a partir das 8 horas do dia 14, para cinco novas oficinas voltadas exclusivamente a mulheres: Mãos na Graxa (20 vagas), Mãos à Obra – Elétrica (20), Mãos à Obra – Hidráulica (20), Mãos na Massa (20) e Bê-a-bá dos Negócios (60).

A primeira oficina será Mãos na Graxa, em 21 de outubro (segunda-feira). Nela, as participantes conhecerão as funcionalidades mecânicas de um automóvel e aprenderão a identificar pequenos defeitos e a trocar pneus. No dia seguinte (22/10) acontecerá a Mãos à Obra – Elétrica. O instrutor responsável irá ensinar a respeito de como consertar panes domésticas simples, substituir disjuntor em quadro de distribuição e reparar interruptor.

Em Mãos à Obra – Construção Civil, agendada para 23 de outubro (quarta-feira), as alunas também terão conhecimentos sobre ajustes na residência, porém voltados a troca de torneira e assentamento de azulejo. A oficina Mãos na Massa será realizada no dia 24 (quinta-feira), oferecendo ensinamentos para produção de pizzas e pastas, assim como molhos. Por fim, em 25 de outubro (sexta-feira), as alunas participarão do Bê-a-bá dos Negócios: da pesquisa ao preço final.

As aulas ocorrerão das 14 às 16 horas, salvo no dia 24, quando a atividade ocorrerá entre 13h30 e 16h30. Para se inscrever é preciso ser maior de 18 anos, morar em Suzano e comparecer à sede do órgão municipal com documento pessoal (RG ou CPF) e comprovante de endereço, das 8 às 16 horas.

Segundo a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os cursos são oportunidades únicas para aquelas que desejam aprender a reparar pequenos problemas domésticos e de seus veículos. "Nosso objetivo com os cursos é de desconstruir a mentalidade social de que essas atividades e afazeres são tradicionalmente tratados como de responsabilidade dos homens. A verdade é que as mulheres podem fazer tudo o que desejarem e estar onde quiserem. Convido todas as suzanenses para participarem”, explicou.

Por fim, Larissa destacou a parceria com a Organização Não-Governamental (ONG) Américas Amigas e o supermercado Tenda Atacado, com a vinda de uma nova Carreta da Mamografia, que está localizada no número 315 da rua Baruel, 315, no centro.

“Estive hoje lá na carreta, acompanhando os exames oferecidos às suzanenses. Inclusive, em parceria com a Saúde municipal, estamos encaminhando 400 mulheres para o exame de mamografia. Quero agradecer a ONG Américas Amigas e o Tenda por essa oportunidade. Certamente, muitas mulheres serão ajudadas”, concluiu.

Também estiveram na carreta a gerente-geral da ONG Américas Amigas, Mirna Hallay; a coordenadora da área de Responsabilidade Social do Tenda, Isabel Rego; o gerente do supermercado, Renato Cardoso; e a diretora de Projetos Especiais do Saspe, Sandra Lopes Nogueira.