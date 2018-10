Prefeitura de Suzano organiza ações em alusão ao Outubro Rosa

Durante todo o mês, a Prefeitura de Suzano vai promover nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde diversas atividades em alusão ao Outubro Rosa – campanha de conscientização que alerta as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. Entre os serviços oferecidos, estão programados exames de Papanicolau, encaminhamento para mamografia, dia da beleza e palestras, orientações e conversação sobre a prevenção de doenças que afligem com maior frequência o público feminino.

Para começar, a partir desta quinta-feira (4), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Tabamarajoara realiza testes de Papanicolau, que é um exame ginecológico de citologia cervical realizado como prevenção ao câncer do colo do útero. O atendimento será oferecido para as mulheres que foram até a unidade às quintas-feiras deste mês. Na oportunidade, também serão orientadas sobre câncer de mama.

Os mesmos trabalhos de testagens e de orientação, por meio de palestras e conversações, serão aplicados na unidade José Mariano de Souza Coutinho Júnior, do Jardim Colorado; na Unidade de Saúde da Família (USF) Antonio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê; na USF Onésia Benedita Miguel, no Suzanópolis; na USF do Jardim do Lago; na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima; e na USF Marcelino Maria Rodrigues, Jardim Brasil.

Na região norte, a USF do Recanto São José; a UBS Doutor André Cano Garcia, no Boa Vista; a UBS Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis; a USF do Jardim Europa; a UBS Doutor Isaac Oguime, do Parque Maria Helena; e a USF Doutor Eduardo Nakamura, do Miguel Badra, também estão no cronograma de ações (VER TABELA ABAIXO).

Além desses trabalhos, a pasta prevê ainda uma caminhada com as mulheres do bairro Recanto São José no próximo dia 11 (quinta-feira). Na mesma data, a USF do Jardim do Lago promove um “Dia do Cuidado”, com demonstrações de maquiagem e limpeza de pele. Em 24 de outubro (quarta-feira), a unidade do Jardim Brasil também organizará iniciativas com maquiagem e corte de cabelo, além de apresentações com Dança do Ventre.

O Fundo Social de Solidariedade e o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) vão divulgar na próxima semana uma programação especial para a segunda quinzena. A gestão também está iluminando na cor rosa os prédios públicos, como o Paço Municipal Firmino José da Costa, o Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti e o Saspe.

Toda a programação de datas está disponível no site oficial da prefeitura (www.suzano.sp.gov.br). Mais informações, como os horários de atendimento, podem ser obtidas pessoalmente ou por telefone no posto de saúde mais próximo de sua residência.

PROGRAMAÇÃO

UBS Tabamarajoara

Serviços: Exames de Papanicolau e orientação sobre câncer de mama

Datas: 04, 11, 18 e 25 de outubro

Endereço: Rua Sebastian Rossel Garcia, 40 – Tabamarajoara

Telefone: 4746-2702 / 4747-8166

UBS José Mariano de Souza Coutinho Júnior – Jardim Colorado

Serviços: Orientações sobre prevenção do câncer de colo de útero e de mama, além de conversação sobre a violência contra a mulher.

Datas: de 8 a 31 de outubro

Endereço: Rua Assembleia de Deus, 497 – Jardim Colorado

Telefone: 4743-2531 / 4746-1544

USF Antônio Marques de Carvalho – Jardim Maitê

Serviço: Exames de Papanicolau

Datas: 5, 19 e 26 de outubro

Serviço: Palestras sobre prevenção do câncer de colo de útero e de mama

Datas: 5, 10, 24 e 26 de outubro

Serviço: Dia da Beleza (corte de cabelo, maquiagem e muito mais)

Data: 31 de outubro

Endereço: Rua Pedro Felipe Reis do Nascimento, 225 – Jardim Maitê

Telefone: 4747-6201

USF Recanto São José

Serviço: Caminhada de conscientização

Data: 11 de outubro

Endereço: Rua Turquia, 501 – Jardim São José

Telefone: 4749-3791

USF Jardim do Lago

Serviços: Palestras “Saúde da Mulher”, Dia do Cuidado (corte de cabelo, maquiagem e muito mais) e exames de Papanicolau

Datas: 11 de outubro

Endereço: Rua Joana Lopes, 122 – Recanto Ouro Fino

Telefone: 4751-4206

UBS Doutor André Cano Garcia – Cidade Boa Vista

Serviço: Palestras sobre prevenção da saúde da mulher, autoestima, atualidade e bem-estar.

Datas: 15, 17, 22 e 24 de outubro

Serviço: Coleta de Papanicolau

Data: 27 de outubro

Endereço: avenida Jaguari, 37 – Boa Vista

Telefone: 4749-2753 / 4752-3851

USF Onésia Benedita Miguel – Jardim Suzanópolis

Serviço: Palestra sobre “Saúde da Mulher”

Data: 15 de outubro

Endereço: Rua Albertina de Castro, 65 – Jardim Suzanópolis

Telefone: 4745-0968

USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva – Vila Fátima

Serviço: Caminhada de conscientização

Data: 19 de outubro

Serviço: Orientação “Saúde da Mulher” com enfermeiros e médicos

Data: 26 de outubro

Endereço: Rua Nicácio da Silva Bastos, 75 – Parque Bueno Aires

Telefone: 4744-7923 / 4746-6019

UBS Alzira Pereira Mayer – Jardim Alterópolis

Serviço: Mutirão de coleta de Papanicolau

Data: 20 de outubro

Endereço: Rua Manoel Honorato dos Santos, 195 – Jardim Alterópolis

Telefone: 4749-1088 / 4752-3851

USF Manuel Evangelista Oliveira – Jardim São José

Serviços: Exames de Papanicolau e palestras

Data: 22 de outubro

Endereço: Rua José da Encarnação, 18 – Recanto São José

Telefone: 4751-2612

USF Jardim Europa

Serviços: Exames de Papanicolau e palestras

Data: 23 de outubro

Endereço: Rua Washington Luiz, 1.680 – Jardim europa

Telefone: 4752-7731

USF Marcelino Maria Rodrigues – Jardim Brasil

Serviços: Exames de Papanicolau e Dia da Beleza (corte de cabelo, maquiagem e Dança do Ventre)

Data: 24 de outubro

Endereço: Rua Antônio Inácio, 540 – Jardim Brasil

Telefone: 4748-0585

USF Doutor Eduardo Nakamura – Cidade Miguel Badra

Serviço: Exames de Papanicolau

Data: de 4 a 31 de outubro

Serviço: Dia da Beleza

Data: 26 de outubro

Endereço: Rua Mario Bochetti, 680 – Miguel Badra

Telefone: 4752-1421/4752-1465

UBS Doutor Isaac Oguime – Parque Maria Helena

Serviços: Mutirão de coleta de Papanicolau e palestra sobre HPV

Data: 27 de outubro

Endereço: Rua Adhemar Pereira de Barros, 147 – Parque Maria Helena

Telefone: 4747-5182 / 4748-8086