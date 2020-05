Prefeitura de Suzano orienta público em frente às agências da Caixa

Equipes da Defesa Civil e agentes de trânsito da Prefeitura de Suzano realizaram ações de orientação e organização em frente às agências da Caixa Econômica Federal do município nesta terça-feira (5). O banco público é muito procurado neste período em que o Auxílio Emergencial do governo federal está sendo liberado. Só no plantão do último sábado (2), a unidade localizada no número 1.600 da rua General Francisco Glicério realizou mil atendimentos.

As pastas municipais de Defesa Cidadã e de Transportes e Mobilidade Urbana, sob coordenação do assessor estratégico Jefferson Ferreira dos Santos e do secretário Claudinei Galo, respectivamente, se uniram nesta operação para minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus e manter a segurança dos usuários. As principais orientações passadas foram em relação ao uso de máscaras e ao distanciamento nas filas.