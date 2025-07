Prefeitura de Suzano promove dia de confraternização e solidariedade no CCMI

A Prefeitura de Suzano promoveu nesta sexta-feira (18/07) um dia de confraternização e solidariedade no Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, localizado na região central. Mais de cem munícipes desta faixa etária, entre alunos e convidados, estiveram no equipamento para participar da programação especial que foi organizada entre 8 e 16 horas.

A proposta do evento, que recebeu o nome “Um dia de férias no CCMI”, foi reunir os frequentadores do espaço neste mês de julho, período de recesso das 22 atividades que são proporcionadas regularmente para os moradores com 55 anos ou mais, que participam de cursos como defesa pessoal, aulas do teatro, violão, coral, jogo de xadrez, dama, artesanato, pintura em tecido, dança iniciante, dança de salão, dança sênior, alfabetização, pilates, alongamento, coral japonês, crochê e tricô.

Foram sugeridas trocas sociais na oportunidade, de forma que o acesso ao convite fosse garantido por meio da arrecadação de 500 gramas de sabão em pó ou 500 gramas de macarrão. Os itens foram doados para o Fundo Social de Solidariedade.

Já a programação contou com a prática corporal do Lian Gong, um momento de dança, diversão com jogos livres como dominó, rummikub, baralho, dama e xadrez, além de muito entretenimento com ações educativas e lúdicas chamadas de “Plantando na nossa horta” e “Treino do Riso”. Todos puderam ainda tomar café juntos e degustar duas opções de caldo na hora do almoço.

Esse foi o segundo evento especial promovido pelo CCMI neste inverno. Em 13 de junho foi realizado o “Baile da Melhor Idade”, com uma grande festa para 700 pessoas, que trouxe o tema dos anos 1960 para a confraternização entre os participantes. O evento realizado no Complexo Educacional e Cultural Mirambava contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; e do vice-prefeito Said Raful.

Em fevereiro, já havia sido organizado o tradicional “Grito de Carnaval”, que reuniu cerca de 400 participantes em uma tarde de muita alegria na Associação Cultural Suzanense – Bunkyo, no centro. O evento contou com a participação do grupo carnavalesco Gres Trevo de Ouro, que trouxe um repertório repleto de marchinhas e sambas enredo, garantindo a energia contagiante da celebração.

A diretora do CCMI, Sueli Eguchi, falou da satisfação que os eventos proporcionam aos participantes. “Eles adoram estar juntos e vir para o espaço desfrutar de todas as atividades que são oferecidas pela administração municipal. Procuramos fazer tudo com muito carinho para que todos se sintam à vontade e possam ter momentos de diversão”, afirmou.

Já a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul, destacou o impacto positivo que o CCMI tem provocado na rotina dos frequentadores. “Nós vemos como esse trabalho é importante para o nosso município. O espaço já se tornou referência para o público da ‘Melhor Idade’, que se interessa não só pelos cursos como pelos eventos especiais que são organizados periodicamente”, ressaltou a primeira-dama.